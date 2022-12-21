21 декабря 2022

Таксисты назвали причину резкого повышения цен в праздники в Перми

Таксисты рассказали, что в новогодние праздники в Перми цены вырастут из-за нехватки водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, желтая машина, covid19, мужчина в маске
Таксисты не хотят стоять в пробках и ездить в снегопад за низкую цену Фото:

Цены на такси в Перми на новогодние праздники могут значительно подняться. Причиной этому станет нежелание таксистов стоять в пробках за низкую цену. Об этом URA.RU рассказал водитель, работающий в «Яндекс.Такси».

«Под Новый год цены, конечно, будут выше. Люди будут заказывать, по делам ездить, а водители многие не будут выходить. За низкую цену в пробках стоять или в снегопад ехать никто не согласится», — выразил мнение водитель Вадим (имя изменено).

Также таксист добавил, что в выходные и Новый год водители часто не выходят из-за нежелания стоять в пробках и попадать в аварии во время снегопада. Другой водитель такси сервиса «Везем» отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что под новый год цены обычно поднимаются, хотя тарифы остаются теми же. Ранее стало известно, что в среднем на новогодние праздники цены на такси поднимутся по стране в среднем в 3,5 раза. В пресс-службу «Яндекс.Такси» и «Везем» отправлены запросы.

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Цены на такси в Перми на новогодние праздники могут значительно подняться. Причиной этому станет нежелание таксистов стоять в пробках за низкую цену. Об этом URA.RU рассказал водитель, работающий в «Яндекс.Такси». «Под Новый год цены, конечно, будут выше. Люди будут заказывать, по делам ездить, а водители многие не будут выходить. За низкую цену в пробках стоять или в снегопад ехать никто не согласится», — выразил мнение водитель Вадим (имя изменено). Также таксист добавил, что в выходные и Новый год водители часто не выходят из-за нежелания стоять в пробках и попадать в аварии во время снегопада. Другой водитель такси сервиса «Везем» отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что под новый год цены обычно поднимаются, хотя тарифы остаются теми же. Ранее стало известно, что в среднем на новогодние праздники цены на такси поднимутся по стране в среднем в 3,5 раза. В пресс-службу «Яндекс.Такси» и «Везем» отправлены запросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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