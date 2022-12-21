Таксисты назвали причину резкого повышения цен в праздники в Перми

Таксисты рассказали, что в новогодние праздники в Перми цены вырастут из-за нехватки водителей

22 декабря 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Таксисты не хотят стоять в пробках и ездить в снегопад за низкую цену Фото: Анна Майорова © URA.RU Цены на такси в Перми на новогодние праздники могут значительно подняться. Причиной этому станет нежелание таксистов стоять в пробках за низкую цену. Об этом URA.RU рассказал водитель, работающий в «Яндекс.Такси». «Под Новый год цены, конечно, будут выше. Люди будут заказывать, по делам ездить, а водители многие не будут выходить. За низкую цену в пробках стоять или в снегопад ехать никто не согласится», — выразил мнение водитель Вадим (имя изменено). Также таксист добавил, что в выходные и Новый год водители часто не выходят из-за нежелания стоять в пробках и попадать в аварии во время снегопада. Другой водитель такси сервиса «Везем» отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что под новый год цены обычно поднимаются, хотя тарифы остаются теми же. Ранее стало известно, что в среднем на новогодние праздники цены на такси поднимутся по стране в среднем в 3,5 раза. В пресс-службу «Яндекс.Такси» и «Везем» отправлены запросы.

Цены на такси в Перми на новогодние праздники могут значительно подняться. Причиной этому станет нежелание таксистов стоять в пробках за низкую цену. Об этом URA.RU рассказал водитель, работающий в «Яндекс.Такси». «Под Новый год цены, конечно, будут выше. Люди будут заказывать, по делам ездить, а водители многие не будут выходить. За низкую цену в пробках стоять или в снегопад ехать никто не согласится», — выразил мнение водитель Вадим (имя изменено). Также таксист добавил, что в выходные и Новый год водители часто не выходят из-за нежелания стоять в пробках и попадать в аварии во время снегопада. Другой водитель такси сервиса «Везем» отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что под новый год цены обычно поднимаются, хотя тарифы остаются теми же. Ранее стало известно, что в среднем на новогодние праздники цены на такси поднимутся по стране в среднем в 3,5 раза. В пресс-службу «Яндекс.Такси» и «Везем» отправлены запросы.