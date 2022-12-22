Шеф-повар из ХМАО рассказал, что ждет индустрию в 2023 году

Шеф-повар из ХМАО предрек стагнацию ресторанной индустрии

На ресторанную индустрию влияют как мировые, так и локальные факторы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Шеф-повар из Сургута (ХМАО) Илья Данилкин сообщил, что в следующем году ресторанную индустрию ожидает стагнация. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU.

«Если говорить, о ретроспективе, то я приехал в Сургут 6 лет назад. И вот с тех пор особых изменений не произошло. Зашли в город несколько заведений федеральных сетей, а все остальное осталось на том же уровне. И нет предпосылок к тому, что что-то изменится в 2023 году», — отмечает шеф-повар.

По словам сотрудника ресторана, слишком много внешних и внутренних факторов, которые мешают развитию. Политическая ситуация в стране и в мире, курсы валют, проблемы с логистикой — это все действительно влияет на индустрию, сказал Данилкин.

«Например, в марте и в апреле, сильно подорожали креветки. И в ресторанах они до сих пор дорогие, хотя, ценник на них упал. Так что не стоит пенять только на мировую обстановку», — говорит Илья Данилкин.

Шеф-повар так же отмечает и неготовность местной публики голосовать рублем за что-то новое. «В Сургуте открывалось два действительно интересных ресторана: с молекулярной кухней и с хорошими стейками. И где сейчас они? Люди туда не ходят, поэтому сложно что-то говорить о развитии индустрии в целом», — уточняет сотрудник ресторана.

Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар выбрал три лучших ресторана в Сургуте. Так, в рейтинг попали Frank-bar & kitchen, Пивино и Megapolisbar people`s.