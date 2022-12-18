В Сургуте выбрали лучшие рестораны

Шеф-повар назвал три лучших ресторанов Сургута Фото: Размик Закарян © URA.RU

Всероссийская премия WHERETOEAT добавила три ресторана из Сургута (ХМАО) в лонг-лист лучших в УрФО. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте премии.

«Каждый из рейтингов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. Сургутские рестораны Hurma, VERANDA и Cafe Seven попали в лонг- лист. В шорт-лист не пробилось ни одного ресторана из региона», — отмечается на сайте премии.

Однако местные рестораторы не считают премии стопроцентным показателем качества заведений общепита. «Бывает такое, что у человека просто плохое настроение и даже если со стороны заведения все в идеале, гость может остаться недовольным», — отмечает шеф-повар одного из заведений Сургута Илья Данилкин.

Специально для URA.RU он составил свой топ заведений Сургута. Так, в рейтинг попали Frank-bar & kitchen, Пивино и Megapolisbar people`s. «Во Frank-bar & kitchen — идеальное соотношение качества обслуживания и еды и ценника. На втором месте в моем личном зачете ресторан Пивино с вкусной едой, удобным местоположением. И третья строчка — Megapolisbar people`s, как единственное достойное круглосуточное заведение Сургута», — отметил шеф-повар.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23—25 декабря. Большинство компаний округа планируют проведение новогодних торжеств заранее.