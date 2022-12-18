18 декабря 2022

В Сургуте выбрали лучшие рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Шеф-повар назвал три лучших ресторанов Сургута Фото:

Всероссийская премия WHERETOEAT добавила три ресторана из Сургута (ХМАО) в лонг-лист лучших в УрФО. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте премии.

«Каждый из рейтингов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. Сургутские рестораны Hurma, VERANDA и Cafe Seven попали в лонг- лист. В шорт-лист не пробилось ни одного ресторана из региона», — отмечается на сайте премии.

Однако местные рестораторы не считают премии стопроцентным показателем качества заведений общепита. «Бывает такое, что у человека просто плохое настроение и даже если со стороны заведения все в идеале, гость может остаться недовольным», — отмечает шеф-повар одного из заведений Сургута Илья Данилкин.

Специально для URA.RU он составил свой топ заведений Сургута. Так, в рейтинг попали Frank-bar & kitchen, Пивино и Megapolisbar people`s. «Во Frank-bar & kitchen — идеальное соотношение качества обслуживания и еды и ценника. На втором месте в моем личном зачете ресторан Пивино с вкусной едой, удобным местоположением. И третья строчка — Megapolisbar people`s, как единственное достойное круглосуточное заведение Сургута», — отметил шеф-повар.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23—25 декабря. Большинство компаний округа планируют проведение новогодних торжеств заранее.

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Всероссийская премия WHERETOEAT добавила три ресторана из Сургута (ХМАО) в лонг-лист лучших в УрФО. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте премии. «Каждый из рейтингов формируется по результатам тайных голосований коллегий экспертов. Сургутские рестораны Hurma, VERANDA и Cafe Seven попали в лонг- лист. В шорт-лист не пробилось ни одного ресторана из региона», — отмечается на сайте премии. Однако местные рестораторы не считают премии стопроцентным показателем качества заведений общепита. «Бывает такое, что у человека просто плохое настроение и даже если со стороны заведения все в идеале, гость может остаться недовольным», — отмечает шеф-повар одного из заведений Сургута Илья Данилкин. Специально для URA.RU он составил свой топ заведений Сургута. Так, в рейтинг попали Frank-bar & kitchen, Пивино и Megapolisbar people`s. «Во Frank-bar & kitchen — идеальное соотношение качества обслуживания и еды и ценника. На втором месте в моем личном зачете ресторан Пивино с вкусной едой, удобным местоположением. И третья строчка — Megapolisbar people`s, как единственное достойное круглосуточное заведение Сургута», — отметил шеф-повар. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23—25 декабря. Большинство компаний округа планируют проведение новогодних торжеств заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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