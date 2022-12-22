В ХМАО откроется спортивный комплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

23 декабря 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске откроется спорткомплекс «Жемчужина Югры» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) снова начнет работать спортивный комплекс «Жемчужина Югры», закрытый из-за угрозы обрушения. Такое решение принято на заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. «Проведенная экспертиза показала — центр находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все дефекты устранимы и не препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации здания. При условии выполнения рекомендаций специалистов, „Жемчужина Югры“ вновь распахнет свои двери», — приводит заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству пресс-служба администрации Нефтеюганска. Ранее URA.RU рассказало, что «Жемчужина Югры» была закрыта в июне этого года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. В начале осени со своего поста ушла директор спортивного комплекса Галина Зырянова.

В Нефтеюганске (ХМАО) снова начнет работать спортивный комплекс «Жемчужина Югры», закрытый из-за угрозы обрушения. Такое решение принято на заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. «Проведенная экспертиза показала — центр находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все дефекты устранимы и не препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации здания. При условии выполнения рекомендаций специалистов, „Жемчужина Югры“ вновь распахнет свои двери», — приводит заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству пресс-служба администрации Нефтеюганска. Ранее URA.RU рассказало, что «Жемчужина Югры» была закрыта в июне этого года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. В начале осени со своего поста ушла директор спортивного комплекса Галина Зырянова.