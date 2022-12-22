В ХМАО откроется спортивный комплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

В Нефтеюганске (ХМАО) снова начнет работать спортивный комплекс «Жемчужина Югры», закрытый из-за угрозы обрушения. Такое решение принято на заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.
«Проведенная экспертиза показала — центр находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все дефекты устранимы и не препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации здания. При условии выполнения рекомендаций специалистов, „Жемчужина Югры“ вновь распахнет свои двери», — приводит заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству пресс-служба администрации Нефтеюганска.
Ранее URA.RU рассказало, что «Жемчужина Югры» была закрыта в июне этого года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. В начале осени со своего поста ушла директор спортивного комплекса Галина Зырянова.
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