22 декабря 2022

В ХМАО откроется спортивный комплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

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Спорткомплекс Велес Курган, спортивный зал, теннисный стол, пинг понг
В Нефтеюганске откроется спорткомплекс «Жемчужина Югры» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) снова начнет работать спортивный комплекс «Жемчужина Югры», закрытый из-за угрозы обрушения. Такое решение принято на заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«Проведенная экспертиза показала — центр находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все дефекты устранимы и не препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации здания. При условии выполнения рекомендаций специалистов, „Жемчужина Югры“ вновь распахнет свои двери», — приводит заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству пресс-служба администрации Нефтеюганска.

Ранее URA.RU рассказало, что «Жемчужина Югры» была закрыта в июне этого года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. В начале осени со своего поста ушла директор спортивного комплекса Галина Зырянова.

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В Нефтеюганске (ХМАО) снова начнет работать спортивный комплекс «Жемчужина Югры», закрытый из-за угрозы обрушения. Такое решение принято на заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. «Проведенная экспертиза показала — центр находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все дефекты устранимы и не препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации здания. При условии выполнения рекомендаций специалистов, „Жемчужина Югры“ вновь распахнет свои двери», — приводит заключение депутатской комиссии по городскому хозяйству пресс-служба администрации Нефтеюганска. Ранее URA.RU рассказало, что «Жемчужина Югры» была закрыта в июне этого года из-за угрозы перехода в аварийное состояние. В начале осени со своего поста ушла директор спортивного комплекса Галина Зырянова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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