Вице-губернатор ХМАО обещал детям велосипед и батут от Деда Мороза

23 декабря 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Всеволод Кольцов поможет Деду Морозу купить батут и велосипед Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов, участвуя во всероссийской акции «Елка желаний», обещал детям, что они получат батут и велосипед от Деда Мороза. Об этом URA.RU узнало из видеоролика в официальном telegram-канале правительства ХМАО «Югра официально». «Исполняя обещание Деду Морозу, я хочу передать Виталию Болотскому, восьми лет, который живет в городе Макеевка, Донецкой народной республики, на новогодние праздники он получит велосипед. Платон Болотский, он тоже живет в городе Макеевка, Платон мечтает о батуте. Дорогой Платон, Дедушка Мороз исполнит твое новогоднее желание», — сообщил в ролике Кольцов.



Всего вице-губернатор сорвал с елки шесть шаров и также пообещал еще четырем детям два велосипеда, самокат и часы с измерением давления. В акции «Елка желаний» российские политики, общественные деятели, руководители исполняют желания детей. Как написано на сайте организаторов акции «каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации». Помощь Деду Морозу участники «Елки желаний» оказывают за счет собственных средств.



Ранее URA.RU сообщало губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона сняла с елки две карточки с новогодними пожеланиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов, участвуя во всероссийской акции «Елка желаний», обещал детям, что они получат батут и велосипед от Деда Мороза. Об этом URA.RU узнало из видеоролика в официальном telegram-канале правительства ХМАО «Югра официально». «Исполняя обещание Деду Морозу, я хочу передать Виталию Болотскому, восьми лет, который живет в городе Макеевка, Донецкой народной республики, на новогодние праздники он получит велосипед. Платон Болотский, он тоже живет в городе Макеевка, Платон мечтает о батуте. Дорогой Платон, Дедушка Мороз исполнит твое новогоднее желание», — сообщил в ролике Кольцов. Всего вице-губернатор сорвал с елки шесть шаров и также пообещал еще четырем детям два велосипеда, самокат и часы с измерением давления. В акции «Елка желаний» российские политики, общественные деятели, руководители исполняют желания детей. Как написано на сайте организаторов акции «каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации». Помощь Деду Морозу участники «Елки желаний» оказывают за счет собственных средств. Ранее URA.RU сообщало губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона сняла с елки две карточки с новогодними пожеланиями.