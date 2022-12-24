Аналитик Антонов объяснил, в чем заключается цель декабрьского ослабления рубля

Аналитик Антонов: ослабление рубля позволит России минимизировать бюджетный дефицит

25 декабря 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Антонов заявил, что ослабление рубля — это контролируемый процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основная задача в ослаблении рубля заключается в сокращении бюджетного дефицита, такой процесс находится под контролем власти и может быть приостановлен при необходимости. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Ослабление рубля, вероятно, находится под контролем экспортеров и очень выгодно монетарной власти для эффективной минимизации бюджетного дефицита. При необходимости Банк России в любой момент может ужесточить ограничительные меры в виде комиссий на покупку валют на Мосбирже, и падение прекратится», — рассказал Антонов агентству «Прайм». По мнению эксперта, бюджет к концу 2022 года стал дефицитным из-за сильного рубля, потому курс доллара еще может подняться до 75 рублей для урегулирования экономических проблем. С начала декабря рубль начал ослабевать к доллару и евро. Согласно данным Центробанка, 1 декабря доллар стоил 60,88, евро — 63,05. На 24 декабря доллар оценивался в 68,68 рубля, евро — 73,04. Экономист Владимир Григорьев рассказал URA.RU о нескольких факторах ослабления рубля, а также дал прогноз его дальнейшего понижения. Кроме того, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова объяснила в интервью деловому изданию «Взгляд» о том, почему для российской экономики необходимо ослабление национальной валюты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основная задача в ослаблении рубля заключается в сокращении бюджетного дефицита, такой процесс находится под контролем власти и может быть приостановлен при необходимости. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Ослабление рубля, вероятно, находится под контролем экспортеров и очень выгодно монетарной власти для эффективной минимизации бюджетного дефицита. При необходимости Банк России в любой момент может ужесточить ограничительные меры в виде комиссий на покупку валют на Мосбирже, и падение прекратится», — рассказал Антонов агентству «Прайм». По мнению эксперта, бюджет к концу 2022 года стал дефицитным из-за сильного рубля, потому курс доллара еще может подняться до 75 рублей для урегулирования экономических проблем. С начала декабря рубль начал ослабевать к доллару и евро. Согласно данным Центробанка, 1 декабря доллар стоил 60,88, евро — 63,05. На 24 декабря доллар оценивался в 68,68 рубля, евро — 73,04. Экономист Владимир Григорьев рассказал URA.RU о нескольких факторах ослабления рубля, а также дал прогноз его дальнейшего понижения. Кроме того, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова объяснила в интервью деловому изданию «Взгляд» о том, почему для российской экономики необходимо ослабление национальной валюты.