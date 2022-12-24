В Свердловской области издали первый в РФ перевод третьей части романа о Робинзоне Крузо

В РФ впервые выпустили третью книгу Даниэля Дефо о путешественнике Робинзоне Крузо. Ее выпуском занимается издательство Уральского федерального университета. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ.
«Третья книга Дефо о Робинзоне Крузо до этого никогда не переводилась на русский язык. Выпускались лишь первые две книги „Удивительные приключения Робинзона Крузо“ и „Дальнейшие приключения Робинзона Крузо“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ. Книга издана тиражом в 300 экземпляров.
Третья книга называется «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо». Она состоит из назидательных эссе. В пресс-службе отметили, что пусть эта книга и малоизвестна широкой публике, но благодаря ей читатель может получить полную картину авторского замысла. Впервые третья книга появилась в 1720 году.
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.