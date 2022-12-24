24 декабря 2022

В Свердловской области издали первый в РФ перевод третьей части романа о Робинзоне Крузо

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Презентация книги Павла Крашенинникова
Книга издана тиражом в 300 экземпляров Фото:

В РФ впервые выпустили третью книгу Даниэля Дефо о путешественнике Робинзоне Крузо. Ее выпуском занимается издательство Уральского федерального университета. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ.

«Третья книга Дефо о Робинзоне Крузо до этого никогда не переводилась на русский язык. Выпускались лишь первые две книги „Удивительные приключения Робинзона Крузо“ и „Дальнейшие приключения Робинзона Крузо“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ. Книга издана тиражом в 300 экземпляров.

Третья книга называется «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо». Она состоит из назидательных эссе. В пресс-службе отметили, что пусть эта книга и малоизвестна широкой публике, но благодаря ей читатель может получить полную картину авторского замысла. Впервые третья книга появилась в 1720 году.

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В РФ впервые выпустили третью книгу Даниэля Дефо о путешественнике Робинзоне Крузо. Ее выпуском занимается издательство Уральского федерального университета. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ. «Третья книга Дефо о Робинзоне Крузо до этого никогда не переводилась на русский язык. Выпускались лишь первые две книги „Удивительные приключения Робинзона Крузо“ и „Дальнейшие приключения Робинзона Крузо“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УрФУ. Книга издана тиражом в 300 экземпляров. Третья книга называется «Серьезные размышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо». Она состоит из назидательных эссе. В пресс-службе отметили, что пусть эта книга и малоизвестна широкой публике, но благодаря ей читатель может получить полную картину авторского замысла. Впервые третья книга появилась в 1720 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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