В Перми за год цена на квартиры в новостройках выросла на 18%

Цена на «первичку» в Перми выросла на 18,2% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми цены на первичную недвижимость выросли в цене на 18,2% за год. На «вторичку» — на 10,7%. Данные представили в федеральной базе недвижимости Restate.ru.

«В Перми квадратный метр жилья на первичном рынке в начале года стоил 89,5 тысяч рублей. На 20 декабря цена за метр составляет 105,4 тысяч рублей. Это на 18,2% больше. На вторичном рынке цена за квадратный метр жилья выросла с 78,7 тысяч рублей до 87 тысяч рублей. Рост составил 10,7%», — указано в исследовании Restate.ru.

Согласно исследованию, комнаты в Перми также стали дороже — на 16%. Очень сильно выросла цена за квадратный метр коммерческих складов — на 64%. А вот стоимость офисов совсем не изменилась, в отличие от других крупных городах России. К примеру, в соседнем Екатеринбурге они подорожали на 17,4%.

Ранее URA.RU публиковало материал о том, какие в Перми самые популярные квартиры для покупки. В основном пермяки предпочитают квартиры до 60-65 квадратных метров.