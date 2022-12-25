Жителям ЯНАО рассказали, когда покупать авиабилеты, чтобы они не пропали

Перед покупкой авиабилетов жителям ЯНАО посоветовали понаблюдать за их ценой

26 декабря 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

В ЯНАО перед покупкой авиабилетов посоветовали понаблюдать за ценой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перед покупкой авиабилетов жителям ЯНАО посоветовали понаблюдать за их стоимостью в течении двух месяцев. Как рассказал URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, если акций не будет, то откладывать покупку не стоит. «Если лететь через шесть—семь месяцев, то можно понаблюдать за стоимость на протяжении одного—двух месяцев. Если акций нет, то дальше тянуть с покупкой не стоит», — рассказал Гудшмит. Он отметил, что в случае отмены или переноса рейса пассажиру будут предложены варианты; если они его не устроят, то авиакомпания возвращает деньги. Гудшмит подчеркнул, что определенных сроков для покупки билетов нет. «Покупать билеты можно за любое время до полета, хоть за год, хоть за полгода. В случае аннулирования по независимым от туриста причинам деньги возвращаются покупателю», — уточнил Гудшмит. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «Ямал» в 2023 году в 2,5 раза увеличила количество рейсов из городов ЯНАО в Сочи. Также продолжится выполнение рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и другие города.

Перед покупкой авиабилетов жителям ЯНАО посоветовали понаблюдать за их стоимостью в течении двух месяцев. Как рассказал URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, если акций не будет, то откладывать покупку не стоит. «Если лететь через шесть—семь месяцев, то можно понаблюдать за стоимость на протяжении одного—двух месяцев. Если акций нет, то дальше тянуть с покупкой не стоит», — рассказал Гудшмит. Он отметил, что в случае отмены или переноса рейса пассажиру будут предложены варианты; если они его не устроят, то авиакомпания возвращает деньги. Гудшмит подчеркнул, что определенных сроков для покупки билетов нет. «Покупать билеты можно за любое время до полета, хоть за год, хоть за полгода. В случае аннулирования по независимым от туриста причинам деньги возвращаются покупателю», — уточнил Гудшмит. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «Ямал» в 2023 году в 2,5 раза увеличила количество рейсов из городов ЯНАО в Сочи. Также продолжится выполнение рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и другие города.