Из городов ЯНАО в 2023 году в 2,5 раза увеличится частота рейсов в Сочи

26 декабря 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Из ЯНАО летом в Сочи будет в 2,5 раза больше рейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «Ямал» в летнем сезоне 2023 года в 2,5 раза увеличила количество рейсов по направлению в Сочи из городов ЯНАО. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Начиная с 1 мая и по 30 сентября 2023 года на черноморский курорт из Салехарда рейс будет выполняться четыре раза в неделю — понедельник, четверг, пятница, воскресенье, из Нового Уренгоя трижды в неделю — вторник, среда, суббота. Из Ноябрьска рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, из Надыма по вторникам и субботам», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что из Ноябрьска по понедельникам будут осуществляться вылеты в Минеральные воды. Из Салехарда в среду, обратно в четверг. Из Нового Уренгоя в понедельник и пятницу, обратно во вторник, субботу. Действующие регулярные направления сохранятся в летний сезон. Приобрести билеты и получить более подробную информацию можно в кассе авиакомпании или на официальном сайте. Ранее авиакомпания «Ямал» благодаря замене самолета на более вместительный открыла продажу дополнительных билетов на новогодние праздники в Тюмень. Причиной этому послужила жалоба жителей Салехарда на стоимость авиабилетов бизнес-класса в Тюмень с 23 декабря.

Авиакомпания «Ямал» в летнем сезоне 2023 года в 2,5 раза увеличила количество рейсов по направлению в Сочи из городов ЯНАО. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Начиная с 1 мая и по 30 сентября 2023 года на черноморский курорт из Салехарда рейс будет выполняться четыре раза в неделю — понедельник, четверг, пятница, воскресенье, из Нового Уренгоя трижды в неделю — вторник, среда, суббота. Из Ноябрьска рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, из Надыма по вторникам и субботам», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что из Ноябрьска по понедельникам будут осуществляться вылеты в Минеральные воды. Из Салехарда в среду, обратно в четверг. Из Нового Уренгоя в понедельник и пятницу, обратно во вторник, субботу. Действующие регулярные направления сохранятся в летний сезон. Приобрести билеты и получить более подробную информацию можно в кассе авиакомпании или на официальном сайте. Ранее авиакомпания «Ямал» благодаря замене самолета на более вместительный открыла продажу дополнительных билетов на новогодние праздники в Тюмень. Причиной этому послужила жалоба жителей Салехарда на стоимость авиабилетов бизнес-класса в Тюмень с 23 декабря.