Бывший мэр Краснокамска стал главой большой территории в Пермском округе

Бывший мэр Краснокамска Виктор Хмыз возглавил управление в Пермском округе

27 декабря 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Главой Култаевского теруправления стал Виктор Хмыз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший мэр Краснокамска Виктор Хмыз стал главой большой территории в Пермском округе. Теперь он возглавляет Култаевское управление, в которое было преобразовано одноименное поселение. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В регионе было укрупнено 17 поселений Пермского муниципального района в 10 управлений. «Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал 10 новых территориальных управлений муниципалитета. Ранее в состав Пермского муниципального района входило 17 поселений. Наиболее примечательное кадровое решение — в Култаево, управление которого возглавил бывший мэр Краснокамска и экс-директор КГУП „Теплоэнерго“ Виктор Хмыз», — передает издание. Бывший глава Култаево Сергей Морозов новой должности не получил. В четырех управлениях руководители не поменялись — Усть-Качкинское возглавил экс-глава администрации одноименного поселения Денис Строганов, Фроловское — Сергей Чекменев, Гамовское — Марсель Альдаров, Лобановское — Андрей Кочкин. В остальных назначены новые главы. Главой теруправления Кукуштана стала Марина Гладких, Юговского — Юрий Левин, Сылвенского — Владимир Ведерников, Юго-Камского — Людмила Фоминых, Кондратовского — Елена Тетерина. Пермский муниципальный округ вместо муниципального района был образован осенью этого года. Его главой утвердили Владимира Цветова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший мэр Краснокамска Виктор Хмыз стал главой большой территории в Пермском округе. Теперь он возглавляет Култаевское управление, в которое было преобразовано одноименное поселение. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В регионе было укрупнено 17 поселений Пермского муниципального района в 10 управлений. «Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал 10 новых территориальных управлений муниципалитета. Ранее в состав Пермского муниципального района входило 17 поселений. Наиболее примечательное кадровое решение — в Култаево, управление которого возглавил бывший мэр Краснокамска и экс-директор КГУП „Теплоэнерго“ Виктор Хмыз», — передает издание. Бывший глава Култаево Сергей Морозов новой должности не получил. В четырех управлениях руководители не поменялись — Усть-Качкинское возглавил экс-глава администрации одноименного поселения Денис Строганов, Фроловское — Сергей Чекменев, Гамовское — Марсель Альдаров, Лобановское — Андрей Кочкин. В остальных назначены новые главы. Главой теруправления Кукуштана стала Марина Гладких, Юговского — Юрий Левин, Сылвенского — Владимир Ведерников, Юго-Камского — Людмила Фоминых, Кондратовского — Елена Тетерина. Пермский муниципальный округ вместо муниципального района был образован осенью этого года. Его главой утвердили Владимира Цветова.