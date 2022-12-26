Бывший мэр Краснокамска стал главой большой территории в Пермском округе

Бывший мэр Краснокамска Виктор Хмыз стал главой большой территории в Пермском округе. Теперь он возглавляет Култаевское управление, в которое было преобразовано одноименное поселение. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В регионе было укрупнено 17 поселений Пермского муниципального района в 10 управлений.
«Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал 10 новых территориальных управлений муниципалитета. Ранее в состав Пермского муниципального района входило 17 поселений. Наиболее примечательное кадровое решение — в Култаево, управление которого возглавил бывший мэр Краснокамска и экс-директор КГУП „Теплоэнерго“ Виктор Хмыз», — передает издание.
Бывший глава Култаево Сергей Морозов новой должности не получил. В четырех управлениях руководители не поменялись — Усть-Качкинское возглавил экс-глава администрации одноименного поселения Денис Строганов, Фроловское — Сергей Чекменев, Гамовское — Марсель Альдаров, Лобановское — Андрей Кочкин. В остальных назначены новые главы. Главой теруправления Кукуштана стала Марина Гладких, Юговского — Юрий Левин, Сылвенского — Владимир Ведерников, Юго-Камского — Людмила Фоминых, Кондратовского — Елена Тетерина.
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Бывший мэр Краснокамска Виктор Хмыз стал главой большой территории в Пермском округе. Теперь он возглавляет Култаевское управление, в которое было преобразовано одноименное поселение. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». В регионе было укрупнено 17 поселений Пермского муниципального района в 10 управлений. «Недавно утвержденный новым главой Пермского муниципального округа Владимир Цветов сформировал 10 новых территориальных управлений муниципалитета. Ранее в состав Пермского муниципального района входило 17 поселений. Наиболее примечательное кадровое решение — в Култаево, управление которого возглавил бывший мэр Краснокамска и экс-директор КГУП „Теплоэнерго“ Виктор Хмыз», — передает издание. Бывший глава Култаево Сергей Морозов новой должности не получил. В четырех управлениях руководители не поменялись — Усть-Качкинское возглавил экс-глава администрации одноименного поселения Денис Строганов, Фроловское — Сергей Чекменев, Гамовское — Марсель Альдаров, Лобановское — Андрей Кочкин. В остальных назначены новые главы. Главой теруправления Кукуштана стала Марина Гладких, Юговского — Юрий Левин, Сылвенского — Владимир Ведерников, Юго-Камского — Людмила Фоминых, Кондратовского — Елена Тетерина. Пермский муниципальный округ вместо муниципального района был образован осенью этого года. Его главой утвердили Владимира Цветова.