Новый глава Пермского района решил, кого оставит в команде

Владимир Цветов продолжит работу с некоторыми бывшими главами поселений Пермского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшие главы ряда сельский поселений в Пермском округе (ранее — район, Пермский край) останутся в команде главы Владимира Цветова, который возглавил территорию после муниципальной реформы. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке района. В числе тех, кто займет посты руководителей территориальных органов, глава Фролов Сергей Чекменев, глава Лобаново Андрей Кочкин и глава Усть-Качки Денис Строганов.

«Сергей Чекменев возглавит Фроловский территриальный отдел администрации. Андрей Кочкин, Денис Строганов и Марсель Алдаров будут руководить Лобановским, Юго-Камским и Савинским территориальными отделами. Бывший замглавы Краснокамского района Виктор Хмыз возглавит Култаевский теротдел», — отметил источник URA.RU. Также, по словам собеседника агентства, глава Кондратовского поселения Вера Утемова скорее всего перейдет в районную администрацию.

В пресс-службе главы администрации Пермского района URA.RU подтвердили информацию, что часть чиновников сохранит руководящие посты. «Действительно, в числе руководителей территориальных органов, есть главы бывших сельских поселений. В частности, Марсель Алдаров, Сергей Чекменев, Юрий Левин, Денис Строганов, Андрей Кочкин, Владимир Ведерников. Часть — работали в администрациях поселений, часть — управленцы из других территорий», — пояснили в администрации. В то же время в мэрии отметили, что «никаких документов пока не подписано».

Пермский мунипальный район был преобразован в округ после того, как 17 сельских поселений приняли решение об объединении. Муниципальная реформа завершилась в текущем году. Главой округа был избран Владимир Цветов. После избрания он заявил, что вместо сельских администраций в территориях появятся территориальные органы. Их руководителей Цветов обещал раскрыть до Нового года.