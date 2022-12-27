Глава челябинского района встретился с раненным на фронте бойцом

Сразу после восстановления Фидан Бадритдинов планирует продолжить службу Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович встретился с раненым участником спецоперации РФ на Украине Фиданом Бадритдиновым. В настоящее время боец находится дома, ему уже сделали 11 операций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«27 декабря Николай Шиманович и руководитель местного отделения „Союза десантников“ Алексей Воробьев встретились с Фиданом Бадритдиновым, который был отправлен в зону СВО в феврале этого года. 15 марта он получил серьезное ранение в бою. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях, награжден медалью Суворова», — сообщают в пресс-службе.

Боец прошел лечение в госпитале Москвы, там ему сделали 11 операций. Сейчас он передвигается на коляске и готовится к очередной операции. Власти оказывают поддержку. Скоро в его дом проведут газ, сейчас оформляют документы.

«Наш сын всегда очень хотел стать военнослужащим. Сам пошел в военкомат, чтобы его забрали в армию, затем заключил контракт. Служил в Чебаркуле водителем. После выздоровления он планирует продолжить службу и поступить на учебу. Такой целеустремленный он у нас, всегда добивается своей цели. Мы очень им гордимся», — рассказывает пресс-службе администрации мама бойца.