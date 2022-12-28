Лавров допустил новый подход в отношениях с Западом 29 декабря 2022 в 06:08 Размер текста - 17 + Сергей Лавров рассказал о дальнейшем взаимодействии с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил появление нового подхода в дипломатических взаимоотношениях с Западом. Новый подход будет обусловлен невозможностью восстановления прежнего, неработоспособного способа взаимодействия. «Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах. Поскольку прежние подходы больше не работают», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали вводить против России санкции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил появление нового подхода в дипломатических взаимоотношениях с Западом. Новый подход будет обусловлен невозможностью восстановления прежнего, неработоспособного способа взаимодействия. «Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах. Поскольку прежние подходы больше не работают», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали вводить против России санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям