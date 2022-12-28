28 декабря 2022

Лавров допустил новый подход в отношениях с Западом

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров рассказал о дальнейшем взаимодействии с Западом Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил появление нового подхода в дипломатических взаимоотношениях с Западом. Новый подход будет обусловлен невозможностью восстановления прежнего, неработоспособного способа взаимодействия.

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах. Поскольку прежние подходы больше не работают», — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали вводить против России санкции.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил появление нового подхода в дипломатических взаимоотношениях с Западом. Новый подход будет обусловлен невозможностью восстановления прежнего, неработоспособного способа взаимодействия. «Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах. Поскольку прежние подходы больше не работают», — заявил Лавров в интервью РИА Новости. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого западные страны стали вводить против России санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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