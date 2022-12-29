Два новых прокурора в ЯНАО приняли присягу

30 декабря 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Два новых помощника прокурора Денис Фомичев и Руслан Бекетаев приняли присягу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В прокуратуре ЯНАО состоялось торжественное принятие Присяги прокурора, ее произнесли Денис Фомичев и Руслан Бекетаев, назначенные на должности помощников прокурора. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «В здании музея прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное принятие Присяги прокурора молодыми специалистами, назначенными на должности помощников прокуроров города Салехард и города Новый Уренгой, после успешного окончания высшего учебного заведения прокуратуры Российской Федерации. Денис Фомичев и Руслан Бекетаев поклялись соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, активно защищать интересы личности, общества и государства», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры. Виктор Эпп получил чин государственного советника юстиции 3 класса.

В прокуратуре ЯНАО состоялось торжественное принятие Присяги прокурора, ее произнесли Денис Фомичев и Руслан Бекетаев, назначенные на должности помощников прокурора. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «В здании музея прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное принятие Присяги прокурора молодыми специалистами, назначенными на должности помощников прокуроров города Салехард и города Новый Уренгой, после успешного окончания высшего учебного заведения прокуратуры Российской Федерации. Денис Фомичев и Руслан Бекетаев поклялись соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, активно защищать интересы личности, общества и государства», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры. Виктор Эпп получил чин государственного советника юстиции 3 класса.