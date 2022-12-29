29 декабря 2022
28 декабря 2022

Два новых прокурора в ЯНАО приняли присягу

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Два новых помощника прокурора Денис Фомичев и Руслан Бекетаев приняли присягу Фото:

В прокуратуре ЯНАО состоялось торжественное принятие Присяги прокурора, ее произнесли Денис Фомичев и Руслан Бекетаев, назначенные на должности помощников прокурора. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В здании музея прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное принятие Присяги прокурора молодыми специалистами, назначенными на должности помощников прокуроров города Салехард и города Новый Уренгой, после успешного окончания высшего учебного заведения прокуратуры Российской Федерации. Денис Фомичев и Руслан Бекетаев поклялись соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, активно защищать интересы личности, общества и государства», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры. Виктор Эпп получил чин государственного советника юстиции 3 класса.

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В прокуратуре ЯНАО состоялось торжественное принятие Присяги прокурора, ее произнесли Денис Фомичев и Руслан Бекетаев, назначенные на должности помощников прокурора. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «В здании музея прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное принятие Присяги прокурора молодыми специалистами, назначенными на должности помощников прокуроров города Салехард и города Новый Уренгой, после успешного окончания высшего учебного заведения прокуратуры Российской Федерации. Денис Фомичев и Руслан Бекетаев поклялись соблюдать Конституцию Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, активно защищать интересы личности, общества и государства», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин присвоил классный чин работнику прокуратуры. Виктор Эпп получил чин государственного советника юстиции 3 класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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