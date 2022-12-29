Жители ХМАО предпочитают смотреть на Новый год «Иронию судьбы» вместо «Аватара»

27% жителей Югры планируют провести время за просмотром старых отечественных фильмов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство жителей ХМАО будут смотреть в новогодние праздники отечественные фильмы, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», вместо зарубежного «Аватара». Об этом URA.RU рассказали аналитики компании SuperJob.

«27% жителей Югры планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят „Ирония судьбы, или С легким паром!“, „Иван Васильевич меняет профессию“, „Чародеи“ <…>. Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 10% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм „Аватар“ и сериал „Уэнсдей“», — рассказали аналитики.

Современные российские фильмы и сериалы будут смотреть 8% опрошенных. Среди них «Елки», «Вампиры средней полосы», мультфильм «Три богатыря». При этом 5% респондентов из ХМАО предпочитают классику зарубежного кинематографа: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Звездные войны».

Ранее URA.RU рассказывало, что кинотеатры в городах ХМАО планируют показать в прокате новый фильм «Аватар: Путь воды». Ряд кинозалов нашли способ показывать голливудские новинки.