29 декабря 2022

Жители ХМАО предпочитают смотреть на Новый год «Иронию судьбы» вместо «Аватара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, жилой дом, новогодняя елка, новый год, новогоднее настроение, украшение к новому году
27% жителей Югры планируют провести время за просмотром старых отечественных фильмов Фото:

Большинство жителей ХМАО будут смотреть в новогодние праздники отечественные фильмы, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», вместо зарубежного «Аватара». Об этом URA.RU рассказали аналитики компании SuperJob.

«27% жителей Югры планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят „Ирония судьбы, или С легким паром!“, „Иван Васильевич меняет профессию“, „Чародеи“ <…>. Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 10% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм „Аватар“ и сериал „Уэнсдей“», — рассказали аналитики.

Современные российские фильмы и сериалы будут смотреть 8% опрошенных. Среди них «Елки», «Вампиры средней полосы», мультфильм «Три богатыря». При этом 5% респондентов из ХМАО предпочитают классику зарубежного кинематографа: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Звездные войны».

Ранее URA.RU рассказывало, что кинотеатры в городах ХМАО планируют показать в прокате новый фильм «Аватар: Путь воды». Ряд кинозалов нашли способ показывать голливудские новинки.

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Большинство жителей ХМАО будут смотреть в новогодние праздники отечественные фильмы, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», вместо зарубежного «Аватара». Об этом URA.RU рассказали аналитики компании SuperJob. «27% жителей Югры планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят „Ирония судьбы, или С легким паром!“, „Иван Васильевич меняет профессию“, „Чародеи“ <…>. Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 10% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм „Аватар“ и сериал „Уэнсдей“», — рассказали аналитики. Современные российские фильмы и сериалы будут смотреть 8% опрошенных. Среди них «Елки», «Вампиры средней полосы», мультфильм «Три богатыря». При этом 5% респондентов из ХМАО предпочитают классику зарубежного кинематографа: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Звездные войны». Ранее URA.RU рассказывало, что кинотеатры в городах ХМАО планируют показать в прокате новый фильм «Аватар: Путь воды». Ряд кинозалов нашли способ показывать голливудские новинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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