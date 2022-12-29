Пермяки пожелали пермякам в Новый год здоровья, удачи и скорейшего возвращения к родным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае представители ветеранской организаций «Боевое братство», а также школьники поздравили своих земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации, с Новым годом. Они записали видеоклип, в котором пожелали военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. В создании новогоднего видеопоздравления приняло участие и информационное агентство URA.RU.

«Мы придумали этот видеоклип специально, чтобы поддержать вас на передовой. Мы в Пермском крае очень сильно переживаем за вас. Вы — пермяки, а пермяками всегда гордилась Россия! Мы желаем вам здоровья. Уверены, что скоро вы окажетесь вместе с нами и мы отметим Новый год вместе», — обратился к военнослужащим ветеран войны в Афганистане Ирик Шигабутдинов.

URA.RU рассказывало, что у пермяков, которые проходит подготовку в учебных центрах Елани и Тюмени, будет возможность побывать дома и встретить Новый год вместе с родными. Им предоставят увольнительные на несколько дней.

Не останутся без новогодних подарков и пермяки, находящихся в зоне СВО, рассказал URA.RU один из участников спецоперации, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, груз уже сформирован и будет отправлен в первых числах января.

«Конечно, мы планировали выезд на конец декабря, чтобы наши воины получили праздничные посылки к Новому году, но, так сложилось, что поездку пришлось перенести. Груз к отправке готов, в него вошли как сладкие подарки, так и необходимый воинам на передовой инструмент, оборудование. В начале январе мы передадим его нашим защитникам», — пояснил собеседник агентства.