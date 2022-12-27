Пермяки, находящиеся в учебных центрах Елани и Тюмени, встретят Новый год дома

28 декабря 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Военнослужащие смогут повидаться с родными в Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермяки, находящиеся в учебных центрах в Елани (Свердловская область) и Тюмени, смогут встретить Новый год вместе с родными. Им будут предоставлены увольнительные. Об этом URA.RU сообщил куратор центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий. «Командиры воинских частей в Елани и Тюмени отпустили часть мобилизованных в увольнительные на новогодние праздники. В Тюменской учебной части бойцам дали три увольнительных дня, в Еланской — восемь. Речь идет только о тех военнослужащих, кто не будет задействован на службе в праздничные дни», — пояснил URA.RU Строгий. Жители Пермского края были призваны на военную службу для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо учебных центров, расположенных в выше указанных регионах, они проходят подготовку в Тоцком (Оренбургская область). В середине декабря полк мобилизованных, в составе которого были и пермяки, отправился из Елани в зону СВО. Также состоялась отправка мобилизованных из учебного центра, расположенного в Тюмени.

Пермяки, находящиеся в учебных центрах в Елани (Свердловская область) и Тюмени, смогут встретить Новый год вместе с родными. Им будут предоставлены увольнительные. Об этом URA.RU сообщил куратор центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий. «Командиры воинских частей в Елани и Тюмени отпустили часть мобилизованных в увольнительные на новогодние праздники. В Тюменской учебной части бойцам дали три увольнительных дня, в Еланской — восемь. Речь идет только о тех военнослужащих, кто не будет задействован на службе в праздничные дни», — пояснил URA.RU Строгий. Жители Пермского края были призваны на военную службу для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо учебных центров, расположенных в выше указанных регионах, они проходят подготовку в Тоцком (Оренбургская область). В середине декабря полк мобилизованных, в составе которого были и пермяки, отправился из Елани в зону СВО. Также состоялась отправка мобилизованных из учебного центра, расположенного в Тюмени.