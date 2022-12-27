27 декабря 2022

Пермяки, находящиеся в учебных центрах Елани и Тюмени, встретят Новый год дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , проводы в армию, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Военнослужащие смогут повидаться с родными в Новый год Фото:
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Мобилизация в России

Пермяки, находящиеся в учебных центрах в Елани (Свердловская область) и Тюмени, смогут встретить Новый год вместе с родными. Им будут предоставлены увольнительные. Об этом URA.RU сообщил куратор центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий.

«Командиры воинских частей в Елани и Тюмени отпустили часть мобилизованных в увольнительные на новогодние праздники. В Тюменской учебной части бойцам дали три увольнительных дня, в Еланской — восемь. Речь идет только о тех военнослужащих, кто не будет задействован на службе в праздничные дни», — пояснил URA.RU Строгий.

Жители Пермского края были призваны на военную службу для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо учебных центров, расположенных в выше указанных регионах, они проходят подготовку в Тоцком (Оренбургская область). В середине декабря полк мобилизованных, в составе которого были и пермяки, отправился из Елани в зону СВО. Также состоялась отправка мобилизованных из учебного центра, расположенного в Тюмени.

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Пермяки, находящиеся в учебных центрах в Елани (Свердловская область) и Тюмени, смогут встретить Новый год вместе с родными. Им будут предоставлены увольнительные. Об этом URA.RU сообщил куратор центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий. «Командиры воинских частей в Елани и Тюмени отпустили часть мобилизованных в увольнительные на новогодние праздники. В Тюменской учебной части бойцам дали три увольнительных дня, в Еланской — восемь. Речь идет только о тех военнослужащих, кто не будет задействован на службе в праздничные дни», — пояснил URA.RU Строгий. Жители Пермского края были призваны на военную службу для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо учебных центров, расположенных в выше указанных регионах, они проходят подготовку в Тоцком (Оренбургская область). В середине декабря полк мобилизованных, в составе которого были и пермяки, отправился из Елани в зону СВО. Также состоялась отправка мобилизованных из учебного центра, расположенного в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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