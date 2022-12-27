Пермяки, находящиеся в учебных центрах Елани и Тюмени, встретят Новый год дома

Пермяки, находящиеся в учебных центрах в Елани (Свердловская область) и Тюмени, смогут встретить Новый год вместе с родными. Им будут предоставлены увольнительные. Об этом URA.RU сообщил куратор центра поддержки семей мобилизованных Константин Строгий.
«Командиры воинских частей в Елани и Тюмени отпустили часть мобилизованных в увольнительные на новогодние праздники. В Тюменской учебной части бойцам дали три увольнительных дня, в Еланской — восемь. Речь идет только о тех военнослужащих, кто не будет задействован на службе в праздничные дни», — пояснил URA.RU Строгий.
Жители Пермского края были призваны на военную службу для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо учебных центров, расположенных в выше указанных регионах, они проходят подготовку в Тоцком (Оренбургская область). В середине декабря полк мобилизованных, в составе которого были и пермяки, отправился из Елани в зону СВО. Также состоялась отправка мобилизованных из учебного центра, расположенного в Тюмени.
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