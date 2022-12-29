Мэр Ханты-Мансийска запустит бесплатный автобус в новогоднюю ночь

30 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь можно ездить бесплатно Фото: скрин публикации Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин издал распоряжение о бесплатном проезде для всех жителей в пятом, самом популярном автобусе в новогоднюю ночь и 1 января. Об этом URA.RU узнало из его сообщения в официальном telegram-канале. «Уважаемые жители и гости „Новогодней столицы Сибири“, в новогоднюю ночь и в первый день 2023 года автобус № 5 будет перевозить пассажиров по маршруту Ледовый дворец — Мелиораторов бесплатно. „Новогодняя столица“ подготовила множество развлекательных и познавательных площадок для юных хантымансийцев. Бесплатный проезд станет отличной возможностью для горожан посетить их все и подарить своим детям настоящую зимнюю сказку», — говорится в сообщении. На время школьных каникул до 8 января включительно проезд на городских автобусах для учащихся также бесплатный. Соответствующее распоряжение Максим Ряшин подписал накануне. В мэрии сообщили, что все автобусы города украшены в новогодней стилистике. Пассажиров поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой. Глава Ханты-Мансийска вошел в десятку лучших мэров России 2022 года по итогам Национального рейтинга мэров. Информацию опубликовал сайт Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», исследование проводилось совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин издал распоряжение о бесплатном проезде для всех жителей в пятом, самом популярном автобусе в новогоднюю ночь и 1 января. Об этом URA.RU узнало из его сообщения в официальном telegram-канале. «Уважаемые жители и гости „Новогодней столицы Сибири“, в новогоднюю ночь и в первый день 2023 года автобус № 5 будет перевозить пассажиров по маршруту Ледовый дворец — Мелиораторов бесплатно. „Новогодняя столица“ подготовила множество развлекательных и познавательных площадок для юных хантымансийцев. Бесплатный проезд станет отличной возможностью для горожан посетить их все и подарить своим детям настоящую зимнюю сказку», — говорится в сообщении. На время школьных каникул до 8 января включительно проезд на городских автобусах для учащихся также бесплатный. Соответствующее распоряжение Максим Ряшин подписал накануне. В мэрии сообщили, что все автобусы города украшены в новогодней стилистике. Пассажиров поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой. Глава Ханты-Мансийска вошел в десятку лучших мэров России 2022 года по итогам Национального рейтинга мэров. Информацию опубликовал сайт Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», исследование проводилось совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.