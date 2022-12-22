Глава Ханты-Мансийска вошел в десятку лучших мэров России

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин стал шестым в Национальном рейтинге мэров 2022 года
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Глава Ханты-Мансийска опередил в рейтинге мэра Санкт-Петербурга Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в десятку лучших мэров России 2022 года по итогам Национального рейтинга мэров. Информацию опубликовал сайт Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», исследование проводилось совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

«Первая группа рейтинга по итогам 2022 года. Шестое место — Ряшин Максим Павлович, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ», — указано в публикации.

Ряшин опередил в рейтинге мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова, занявшего седьмое место, и уступил главе Тюмени Руслану Кухаруку — он по итогам года оказался на четвертой строчке рейтинга. Лучшим, по данным ЦИК «Рейтинг», признан мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре Ряшин находился на седьмой строчке Национального рейтинга мэров. Информацию для рейтинга собирали с помощью анкетирования экспертов.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в десятку лучших мэров России 2022 года по итогам Национального рейтинга мэров. Информацию опубликовал сайт Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», исследование проводилось совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. «Первая группа рейтинга по итогам 2022 года. Шестое место — Ряшин Максим Павлович, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ», — указано в публикации. Ряшин опередил в рейтинге мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова, занявшего седьмое место, и уступил главе Тюмени Руслану Кухаруку — он по итогам года оказался на четвертой строчке рейтинга. Лучшим, по данным ЦИК «Рейтинг», признан мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре Ряшин находился на седьмой строчке Национального рейтинга мэров. Информацию для рейтинга собирали с помощью анкетирования экспертов.
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