В ХМАО следователи раскрыли убийство из девяностых

09 июня 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

На раскрытие убийства ушло больше 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Югорские следователи нашли причастного к убийству, которое произошло еще в 1999 году. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО. «Свердловчанин произвел не менее 6 выстрелов из кустарно изготовленного огнестрельного пистолета в потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник перевез его тело в лесной массив, оставил автомобиль в одном из дворов города Югорск, а сам выехал в Свердловскую область. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения подозреваемого установлено в Екатеринбурге. В ходе допроса под тяжестью улик он признал вину и раскаялся», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Следствие считает, что в декабре 1999 года мужчины не сошлись в условиях купли-продажи металлопроката. О пропаже жертвы правоохранительным органам рассказала жена погибшего. Тело мужчины обнаружили только в 2000 году. Сейчас расследование продолжается, чтобы установить все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нижневартовска подозревают в убийстве знакомого. В качестве орудия убийства злоумышленник использовал керамическую чашку. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Югорские следователи нашли причастного к убийству, которое произошло еще в 1999 году. Уроженец Свердловской области застрелил жителя Югорска и вывез тело в лес. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО. «Свердловчанин произвел не менее 6 выстрелов из кустарно изготовленного огнестрельного пистолета в потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник перевез его тело в лесной массив, оставил автомобиль в одном из дворов города Югорск, а сам выехал в Свердловскую область. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения подозреваемого установлено в Екатеринбурге. В ходе допроса под тяжестью улик он признал вину и раскаялся», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Следствие считает, что в декабре 1999 года мужчины не сошлись в условиях купли-продажи металлопроката. О пропаже жертвы правоохранительным органам рассказала жена погибшего. Тело мужчины обнаружили только в 2000 году. Сейчас расследование продолжается, чтобы установить все подробности произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нижневартовска подозревают в убийстве знакомого. В качестве орудия убийства злоумышленник использовал керамическую чашку.