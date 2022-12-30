30 декабря 2022

В Челябинской области найден город с самой холодной новогодней ночью

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, улица кирова, кировка, новогодняя иллюминация
Для новогодних ночных гуляний в регионе будет морозно Фото:

В Троицке Челябинской области ожидается самая холодная новогодняя ночь. В URA.RU проанализировали погоду, представленную синоптиками, в ряде крупнейших городов региона.

«В Троицке в ночь с 31 декабря на 1 января возможно похолодание до 26 градусов мороза. В Челябинске температура воздуха не должна опуститься ниже 23 градусов ниже нуля», — указано на сайте Gismeteo.

Ранее стало известно, что 2023 год начнется в регионе с морозов и снегопадов. Снежная буря усилится 2 и 3 января, экстренные службы заранее просят не садиться за руль без крайней необходимости.

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В Троицке Челябинской области ожидается самая холодная новогодняя ночь. В URA.RU проанализировали погоду, представленную синоптиками, в ряде крупнейших городов региона. «В Троицке в ночь с 31 декабря на 1 января возможно похолодание до 26 градусов мороза. В Челябинске температура воздуха не должна опуститься ниже 23 градусов ниже нуля», — указано на сайте Gismeteo. Ранее стало известно, что 2023 год начнется в регионе с морозов и снегопадов. Снежная буря усилится 2 и 3 января, экстренные службы заранее просят не садиться за руль без крайней необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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