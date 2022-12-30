В Челябинской области найден город с самой холодной новогодней ночью

31 декабря 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Для новогодних ночных гуляний в регионе будет морозно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области ожидается самая холодная новогодняя ночь. В URA.RU проанализировали погоду, представленную синоптиками, в ряде крупнейших городов региона. «В Троицке в ночь с 31 декабря на 1 января возможно похолодание до 26 градусов мороза. В Челябинске температура воздуха не должна опуститься ниже 23 градусов ниже нуля», — указано на сайте Gismeteo. Ранее стало известно, что 2023 год начнется в регионе с морозов и снегопадов. Снежная буря усилится 2 и 3 января, экстренные службы заранее просят не садиться за руль без крайней необходимости.

В Троицке Челябинской области ожидается самая холодная новогодняя ночь. В URA.RU проанализировали погоду, представленную синоптиками, в ряде крупнейших городов региона. «В Троицке в ночь с 31 декабря на 1 января возможно похолодание до 26 градусов мороза. В Челябинске температура воздуха не должна опуститься ниже 23 градусов ниже нуля», — указано на сайте Gismeteo. Ранее стало известно, что 2023 год начнется в регионе с морозов и снегопадов. Снежная буря усилится 2 и 3 января, экстренные службы заранее просят не садиться за руль без крайней необходимости.