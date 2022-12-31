Проход на игровые площадки на эспланаде запрещен до весны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми ограждениями перекрыли проход к площадкам на средней части эспланады. Реконструкция здесь закончилась в ноябре, рабочие установили малые архитектурные формы, места для игр и отдыха. Но теперь это оказалось недоступным для горожан, обращает внимание градозащитник Денис Галицкий, который разместил фото в своих соцсетях.

«Куртуазные площадки… банально огородили», — пишет он в своем telegram-канале. В комментариях подписчица Светлана отмечает, что запрещающие таблички появились и на площадках на Слуцкой горке.

О завершении реконструкции средней части эспланады 2 ноября рассказывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 66 квартал, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», открыт для всех желающих», — писал он тогда.

Кажется, доступ откроют только весной Денис Галицкий в ТГ