В центре Перми ограждениями перекрыли проход к площадкам на средней части эспланады. Реконструкция здесь закончилась в ноябре, рабочие установили малые архитектурные формы, места для игр и отдыха. Но теперь это оказалось недоступным для горожан, обращает внимание градозащитник Денис Галицкий, который разместил фото в своих соцсетях.
«Куртуазные площадки… банально огородили», — пишет он в своем telegram-канале. В комментариях подписчица Светлана отмечает, что запрещающие таблички появились и на площадках на Слуцкой горке.
О завершении реконструкции средней части эспланады 2 ноября рассказывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 66 квартал, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», открыт для всех желающих», — писал он тогда.
Кажется, доступ откроют только весной
Денис Галицкий в ТГ
Площадки огородили забором
Денис Галицкий в ТГ
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В центре Перми ограждениями перекрыли проход к площадкам на средней части эспланады. Реконструкция здесь закончилась в ноябре, рабочие установили малые архитектурные формы, места для игр и отдыха. Но теперь это оказалось недоступным для горожан, обращает внимание градозащитник Денис Галицкий, который разместил фото в своих соцсетях. «Куртуазные площадки… банально огородили», — пишет он в своем telegram-канале. В комментариях подписчица Светлана отмечает, что запрещающие таблички появились и на площадках на Слуцкой горке. О завершении реконструкции средней части эспланады 2 ноября рассказывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 66 квартал, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», открыт для всех желающих», — писал он тогда.