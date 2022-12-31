31 декабря 2022
30 декабря 2022

В центре Перми запретили заходить на площадки для отдыха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, знак кирпич, аоворот запрещен
Проход на игровые площадки на эспланаде запрещен до весны Фото:

В центре Перми ограждениями перекрыли проход к площадкам на средней части эспланады. Реконструкция здесь закончилась в ноябре, рабочие установили малые архитектурные формы, места для игр и отдыха. Но теперь это оказалось недоступным для горожан, обращает внимание градозащитник Денис Галицкий, который разместил фото в своих соцсетях.

«Куртуазные площадки… банально огородили», — пишет он в своем telegram-канале. В комментариях подписчица Светлана отмечает, что запрещающие таблички появились и на площадках на Слуцкой горке.

О завершении реконструкции средней части эспланады 2 ноября рассказывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 66 квартал, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», открыт для всех желающих», — писал он тогда.

Кажется, доступ откроют только весной
Площадки огородили забором

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В центре Перми ограждениями перекрыли проход к площадкам на средней части эспланады. Реконструкция здесь закончилась в ноябре, рабочие установили малые архитектурные формы, места для игр и отдыха. Но теперь это оказалось недоступным для горожан, обращает внимание градозащитник Денис Галицкий, который разместил фото в своих соцсетях. «Куртуазные площадки… банально огородили», — пишет он в своем telegram-канале. В комментариях подписчица Светлана отмечает, что запрещающие таблички появились и на площадках на Слуцкой горке. О завершении реконструкции средней части эспланады 2 ноября рассказывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 66 квартал, расположенный вокруг монумента «Единство фронта и тыла», открыт для всех желающих», — писал он тогда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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