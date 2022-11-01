Теперь эспланада полностью открыта для посещения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми завершили третий этап благоустройства эспланады. Теперь площадь вокруг памятника «Единство фронта и тыла» открыта для посещения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава опубликовал видео с видами обновленной площади.

«Завершен третий этап благоустройства пермской эспланады! 66 квартал, расположенный вокруг монумента „Единство фронта и тыла“, открыт для всех желающих», — пишет глава региона в Telegram. Площадь благоустраивали за счет бюджета края и города.

В квартале были посажены сотни деревьев, уложен газон, созданы места для игр и отдыха и др. Власти приглашают пермяков самим придти и посмотреть на благоустроенную площадь.

Ранее пермские власти заявляли об изменении проекта благоустройства эспланады. Такое решение было связано с удорожание материалов и сложностью поставок.