01 ноября 2022

Губернатор Махонин показал благоустроенную эспланаду в Перми. Видео

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Виды Пермского края, дом советов, эспланада, здание заксобрания пермского края, виды города пермь, авт объект власть
Теперь эспланада полностью открыта для посещения Фото:

В Перми завершили третий этап благоустройства эспланады. Теперь площадь вокруг памятника «Единство фронта и тыла» открыта для посещения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава опубликовал видео с видами обновленной площади.

«Завершен третий этап благоустройства пермской эспланады! 66 квартал, расположенный вокруг монумента „Единство фронта и тыла“, открыт для всех желающих», — пишет глава региона в Telegram. Площадь благоустраивали за счет бюджета края и города.

В квартале были посажены сотни деревьев, уложен газон, созданы места для игр и отдыха и др. Власти приглашают пермяков самим придти и посмотреть на благоустроенную площадь.

Ранее пермские власти заявляли об изменении проекта благоустройства эспланады. Такое решение было связано с удорожание материалов и сложностью поставок.

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В Перми завершили третий этап благоустройства эспланады. Теперь площадь вокруг памятника «Единство фронта и тыла» открыта для посещения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава опубликовал видео с видами обновленной площади. «Завершен третий этап благоустройства пермской эспланады! 66 квартал, расположенный вокруг монумента „Единство фронта и тыла“, открыт для всех желающих», — пишет глава региона в Telegram. Площадь благоустраивали за счет бюджета края и города. В квартале были посажены сотни деревьев, уложен газон, созданы места для игр и отдыха и др. Власти приглашают пермяков самим придти и посмотреть на благоустроенную площадь. Ранее пермские власти заявляли об изменении проекта благоустройства эспланады. Такое решение было связано с удорожание материалов и сложностью поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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