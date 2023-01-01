В ХМАО возник ажиотажный спрос на анонимный вывод из запоя на дому

В клинике Сургута предложили вместо капельницы отправить медсестру с уколом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО клиники, предлагающие услуги по анонимному выводу из запоя на дому, сообщили об ажиотажном спросе. Корреспондент URA.RU обзвонил ряд учреждений по размещенным на сервисе объявлений «Авито» номерам и узнал, что пациентов записывают в лист ожидания и предлагают бронировать специалистов заранее.

«У нас вся запись на ближайшие дни забита, врачи просто нарасхват. Можем попробовать внести вас в список ожидания, если кто-то откажется, врач выедет к вам на дом. В праздничные дни лучше записываться заранее, в идеале — еще до Нового года», — сообщили журналисту по телефону специалисты в клиниках Сургута и Нижневартовска.

В одной из клиник, предлагающих услуги детоксикации в Нижневартовске и Нижневартовском районе, предупредили, что не смогут оказать помощь на дому без согласия пациента, особенно если он все еще находится в состоянии опьянения. «Должно пройти минимум три-четыре часа, а в идеале — сутки, пациент должен быть в сознании. Все процедуры проходят под контролем специалистов», — сообщил врач-нарколог на условиях анонимности.

В клинике Сургута рассказали, что из-за очередей не смогут поставить капельницу, так как все врачи оказались на выезде в Сургутском районе, но предложили отправить медсестру, которая сделает укол. На вопрос о возможных осложнениях корреспонденту ответили, что «раньше таких проблем ни у кого не было». Раскрыть названия препаратов и ответить, есть ли у клиник лицензия, а у врачей — квалификация нарколога, в большинстве учреждений отказались.

Ранее URA.RU сообщало об опасной процедуре по выводу из запоя на дому, которую в преддверии новогодних праздников стали широко рекламировать на «Авито» в Перми. Врач-нарколог Павел Поляков рассказал, что процедуры могут привести к осложнениям и зачастую выполняются специалистами без квалификации.