Пермский врач предупредил об опасной медицинской услуге «на дому»

Пермский врач: выводить человека из запоя опасно в домашних условиях

01 декабря 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Процедура вывода из запоя опасна в домашних условиях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Выводы из запоя в домашних условиях, специальные капельницы для детоксикации и снятия наркотической ломки опасно проводить на дому. Процедуры могут привести к осложнениям. Об этом URA.RU рассказал пермский врач-нарколог Павел Поляков, отметив, что сейчас в интернете таких предложений много. «Оказание такой помощи — диагностику и принятие решения об объеме помощи и условиях проведения — принимает только врач. Он должен быть с опытом данной работы и иметь необходимую специализацию. Оказание такой помощи на дому часто проводится не специалистами и без учета состояния пациента. И, к сожалению, это приводит к осложнениям в худшем случае и отсутствием облегчения состояния — в лучшем», — рассказал URA.RU врач. На сайтах объявлений в Перми действительно нашлись предложения подобных услуг. Предлагают выехать домой к пациенту, соблюдая анонимность. Цена вывода из запоя «на дому» — три тысячи рублей. Павел Поляков отмечает, что в случаях запоя лучше всего звонить в специализированное учреждение. А в случае тяжелых состояний — вызывать скорую медицинскую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские медики впервые провели две уникальные операции, которые помогут пациентам избежать инсульта. Пациентам в сердца установили специальные устройства.

Выводы из запоя в домашних условиях, специальные капельницы для детоксикации и снятия наркотической ломки опасно проводить на дому. Процедуры могут привести к осложнениям. Об этом URA.RU рассказал пермский врач-нарколог Павел Поляков, отметив, что сейчас в интернете таких предложений много. «Оказание такой помощи — диагностику и принятие решения об объеме помощи и условиях проведения — принимает только врач. Он должен быть с опытом данной работы и иметь необходимую специализацию. Оказание такой помощи на дому часто проводится не специалистами и без учета состояния пациента. И, к сожалению, это приводит к осложнениям в худшем случае и отсутствием облегчения состояния — в лучшем», — рассказал URA.RU врач. На сайтах объявлений в Перми действительно нашлись предложения подобных услуг. Предлагают выехать домой к пациенту, соблюдая анонимность. Цена вывода из запоя «на дому» — три тысячи рублей. Павел Поляков отмечает, что в случаях запоя лучше всего звонить в специализированное учреждение. А в случае тяжелых состояний — вызывать скорую медицинскую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские медики впервые провели две уникальные операции, которые помогут пациентам избежать инсульта. Пациентам в сердца установили специальные устройства.