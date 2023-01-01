01 января 2023
31 декабря 2022

Свердловская школьница попала в Книгу рекордов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница из Верхней Пышмы признана самой высокой в России среди 11-летних Фото:

Самая высокая 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили на сайте Книги рекордов России.

«Диана Дальке — самая высокая девочка в возрасте 11 лет в России. Рост 189,7 сантиметров. Рекорд зафиксирован 21 декабря 2022 года», — сказано на сайте российских рекордов.

Проект Книга рекордов России создан для создания банка российских рекордов и достижений. Наибольшее число рекордов относятся к категориям спорта, географии, архитектуры и человека.

Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, ставшем победителем на Всероссийских соревнованиях в Москве. Мальчик стал лучшим в категории до 16 лет в толкании ядра.

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Самая высокая 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили на сайте Книги рекордов России. «Диана Дальке — самая высокая девочка в возрасте 11 лет в России. Рост 189,7 сантиметров. Рекорд зафиксирован 21 декабря 2022 года», — сказано на сайте российских рекордов. Проект Книга рекордов России создан для создания банка российских рекордов и достижений. Наибольшее число рекордов относятся к категориям спорта, географии, архитектуры и человека. Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, ставшем победителем на Всероссийских соревнованиях в Москве. Мальчик стал лучшим в категории до 16 лет в толкании ядра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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