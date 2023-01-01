Свердловская школьница попала в Книгу рекордов России

02 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Школьница из Верхней Пышмы признана самой высокой в России среди 11-летних Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самая высокая 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили на сайте Книги рекордов России. «Диана Дальке — самая высокая девочка в возрасте 11 лет в России. Рост 189,7 сантиметров. Рекорд зафиксирован 21 декабря 2022 года», — сказано на сайте российских рекордов. Проект Книга рекордов России создан для создания банка российских рекордов и достижений. Наибольшее число рекордов относятся к категориям спорта, географии, архитектуры и человека. Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, ставшем победителем на Всероссийских соревнованиях в Москве. Мальчик стал лучшим в категории до 16 лет в толкании ядра.

Самая высокая 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили на сайте Книги рекордов России. «Диана Дальке — самая высокая девочка в возрасте 11 лет в России. Рост 189,7 сантиметров. Рекорд зафиксирован 21 декабря 2022 года», — сказано на сайте российских рекордов. Проект Книга рекордов России создан для создания банка российских рекордов и достижений. Наибольшее число рекордов относятся к категориям спорта, географии, архитектуры и человека. Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, ставшем победителем на Всероссийских соревнованиях в Москве. Мальчик стал лучшим в категории до 16 лет в толкании ядра.