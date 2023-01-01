Свердловская школьница попала в Книгу рекордов России

Самая высокая 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили на сайте Книги рекордов России.
«Диана Дальке — самая высокая девочка в возрасте 11 лет в России. Рост 189,7 сантиметров. Рекорд зафиксирован 21 декабря 2022 года», — сказано на сайте российских рекордов.
Проект Книга рекордов России создан для создания банка российских рекордов и достижений. Наибольшее число рекордов относятся к категориям спорта, географии, архитектуры и человека.
Ранее URA.RU сообщало о свердловском подростке, ставшем победителем на Всероссийских соревнованиях в Москве. Мальчик стал лучшим в категории до 16 лет в толкании ядра.
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