Артем Коренюк победил в соревнованиях по толканию ядра Фото: Александр Константинов © URA.RU

Артем Коренюк из Тавды (Свердловская область) стал победителем Всероссийских соревнований по легкой атлетике, которые состоялись 17 и 18 декабря в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Валентин Миронов.

«В возрастной категории до 16 лет, Артем стал победителем соревнований по толканию ядра с результатом 19 метров восемь сантиметров. Он установил рекорд России», — написал Миронов.

Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Другой тавдинец Алексей Анпин в составе сборной Свердловской области победил в эстафете. «Вы — наша гордость, ребята. Так держать!», — закончил мэр.

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