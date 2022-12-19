19 декабря 2022

Свердловский подросток стал победителем Всероссийских соревнований в Москве. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Артем Коренюк победил в соревнованиях по толканию ядра Фото:

Артем Коренюк из Тавды (Свердловская область) стал победителем Всероссийских соревнований по легкой атлетике, которые состоялись 17 и 18 декабря в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Валентин Миронов.

«В возрастной категории до 16 лет, Артем стал победителем соревнований по толканию ядра с результатом 19 метров восемь сантиметров. Он установил рекорд России», — написал Миронов.

Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Другой тавдинец Алексей Анпин в составе сборной Свердловской области победил в эстафете. «Вы — наша гордость, ребята. Так держать!», — закончил мэр.

Ранее URA.RU писало про Ксению Каминскую из Березовского, которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. За победу она получила миллион рублей.

Артем Коренюк на фото стоит по центру
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Артем Коренюк из Тавды (Свердловская область) стал победителем Всероссийских соревнований по легкой атлетике, которые состоялись 17 и 18 декабря в Москве. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Валентин Миронов. «В возрастной категории до 16 лет, Артем стал победителем соревнований по толканию ядра с результатом 19 метров восемь сантиметров. Он установил рекорд России», — написал Миронов. Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Другой тавдинец Алексей Анпин в составе сборной Свердловской области победил в эстафете. «Вы — наша гордость, ребята. Так держать!», — закончил мэр. Ранее URA.RU писало про Ксению Каминскую из Березовского, которая победила во Всероссийском студенческом конкурсе. За победу она получила миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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