При сходе вагонов на железной дороге в Пермском крае погиб человек

02 января 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Опрокидывания вагонов удалось избежать Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате схода вагонов поезда с рельс в Пермском крае 2 января погиб человек. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР у себя в telegram-канале. «Предварительно, днем 02.01.2023 на железнодорожном пути вблизи ст. Лаки произошел сход железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу», — передает прокуратура. Управление сейчас устанавливает все обстоятельства ЧП. Ранее стало известно о сходе трех вагонов с рельс у станции Лаки. Опрокидывания вагонов не произошло. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту.

В результате схода вагонов поезда с рельс в Пермском крае 2 января погиб человек. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР у себя в telegram-канале. «Предварительно, днем 02.01.2023 на железнодорожном пути вблизи ст. Лаки произошел сход железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу», — передает прокуратура. Управление сейчас устанавливает все обстоятельства ЧП. Ранее стало известно о сходе трех вагонов с рельс у станции Лаки. Опрокидывания вагонов не произошло. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту.