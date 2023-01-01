При сходе вагонов на железной дороге в Пермском крае погиб человек

Опрокидывания вагонов удалось избежать
В результате схода вагонов поезда с рельс в Пермском крае 2 января погиб человек. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР у себя в telegram-канале.
«Предварительно, днем 02.01.2023 на железнодорожном пути вблизи ст. Лаки произошел сход железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу», — передает прокуратура. Управление сейчас устанавливает все обстоятельства ЧП.
Ранее стало известно о сходе трех вагонов с рельс у станции Лаки. Опрокидывания вагонов не произошло. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту.
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