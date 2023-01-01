01 января 2023

При сходе вагонов на железной дороге в Пермском крае погиб человек

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, тту, трамвайно-троллейбусное управление, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Опрокидывания вагонов удалось избежать Фото:

В результате схода вагонов поезда с рельс в Пермском крае 2 января погиб человек. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР у себя в telegram-канале.

«Предварительно, днем 02.01.2023 на железнодорожном пути вблизи ст. Лаки произошел сход железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу», — передает прокуратура. Управление сейчас устанавливает все обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно о сходе трех вагонов с рельс у станции Лаки. Опрокидывания вагонов не произошло. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту.

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В результате схода вагонов поезда с рельс в Пермском крае 2 января погиб человек. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР у себя в telegram-канале. «Предварительно, днем 02.01.2023 на железнодорожном пути вблизи ст. Лаки произошел сход железнодорожных вагонов, в результате чего пострадал железнодорожник, который скончался по пути в больницу», — передает прокуратура. Управление сейчас устанавливает все обстоятельства ЧП. Ранее стало известно о сходе трех вагонов с рельс у станции Лаки. Опрокидывания вагонов не произошло. Уральская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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