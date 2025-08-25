В Перми из здания, расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 120/1, повалил густой дым. В нем размещаются коммерческие организации, а также несколько кафе, в том числе, кафе сети Chicken («Чикен»). Очевидцы опубликовали видео, предположив, что, по всей видимости, в здании произошел пожар.
«Горит шоссе космонавтов 120/1 По всей видимости [пожар в кафе] „Чикен“», — пишут очевидцы в соцсети. Руководитель отдела маркетинга компании «Алендвик» (управляет сетью Chicken Наталья Михайлова на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Агентство также направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.
Ранее в Перми загорелся бар «Искра и пламя». Пожар возник из-за возгорания вывески на входе.
Новость обновлена:
ГУ МЧС по Пермскому краю в оперчате в Telegram сообщило, что в помещении кафе загорелась труба вытяжки. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 19 человек, пострадавших в результате горения нет.
