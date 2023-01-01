В Пермском крае три вагона поезда сошли с рельс

Опрокидывания вагонов не произошло Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае на ж/д путях три вагона сошли с рельс. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«02.01.2023 на подъездном железнодорожном пути необщего пользования во время движения к ст. Лаки в Пермском крае произошел сход трех порожних вагонов», — передает прокуратура. Опрокидывания вагонов не произошло.

На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов, прокуратура начала проверку. Остановок и задержек других подвижных составов не было.

Ранее в Пермском крае с рельс сошли 12 ж/д вагонов. Собственнику участка дороги и состава был причинен крупный ущерб. СК возбудил уголовное дело по факту.