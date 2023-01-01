01 января 2023

В Пермском крае три вагона поезда сошли с рельс

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, вагон железнодорожный, вагон грузовой, новотранс
Опрокидывания вагонов не произошло Фото:

В Пермском крае на ж/д путях три вагона сошли с рельс. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«02.01.2023 на подъездном железнодорожном пути необщего пользования во время движения к ст. Лаки в Пермском крае произошел сход трех порожних вагонов», — передает прокуратура. Опрокидывания вагонов не произошло.

На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов, прокуратура начала проверку. Остановок и задержек других подвижных составов не было.

Ранее в Пермском крае с рельс сошли 12 ж/д вагонов. Собственнику участка дороги и состава был причинен крупный ущерб. СК возбудил уголовное дело по факту.

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В Пермском крае на ж/д путях три вагона сошли с рельс. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «02.01.2023 на подъездном железнодорожном пути необщего пользования во время движения к ст. Лаки в Пермском крае произошел сход трех порожних вагонов», — передает прокуратура. Опрокидывания вагонов не произошло. На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов, прокуратура начала проверку. Остановок и задержек других подвижных составов не было. Ранее в Пермском крае с рельс сошли 12 ж/д вагонов. Собственнику участка дороги и состава был причинен крупный ущерб. СК возбудил уголовное дело по факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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