02 января 2023
01 января 2023

Юрий Лоза раскритиковал «Песню года»: «поэты, блин»

Юрий Лоза раскритиковал «Песню года» 2023
© Служба новостей «URA.RU»
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Лоза не считает, что все тексты песен — это стихи Фото:

Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал главный концерт страны — «Песню года», который был показан 1 января на телеканале «Россия1». Музыкант назвал кощунством то, что тексты песен, прозвучавших в эфире, ведущие называют стихами.

«Два дня подряд на „Песне года“ ведущие, представляя очередной номер, на голубом глазу говорили — музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами — это просто кощунство. Ибо стихи можно воспринимать в печатном виде, а тот набор слов, который лился с эстрады, читать абсолютно противопоказано», — такой пост Юрий Лоза опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Музыкант добавил, что это даже хорошо, что в наше время «модно петь и жевать одновременно», поскольку зрители воспринимают услышанное, «не подключая мозги». «Такое ощущение, что они [авторы текстов] в этой жизни вообще не читали ничего, кроме коротких смсок, написанных малолетками. Поэты, блин…», — посетовал свердловский бард.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин посоветовал россиянам радоваться новогодним «голубым огонькам». Шоумен объяснил, что передачи могли быть отменены из-за специальной военной операции.

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Свердловский бард Юрий Лоза раскритиковал главный концерт страны — «Песню года», который был показан 1 января на телеканале «Россия1». Музыкант назвал кощунством то, что тексты песен, прозвучавших в эфире, ведущие называют стихами. «Два дня подряд на „Песне года“ ведущие, представляя очередной номер, на голубом глазу говорили — музыка такого-то, стихи такого-то. Музыку я не обсуждаю, но называть озвученные тексты стихами — это просто кощунство. Ибо стихи можно воспринимать в печатном виде, а тот набор слов, который лился с эстрады, читать абсолютно противопоказано», — такой пост Юрий Лоза опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Музыкант добавил, что это даже хорошо, что в наше время «модно петь и жевать одновременно», поскольку зрители воспринимают услышанное, «не подключая мозги». «Такое ощущение, что они [авторы текстов] в этой жизни вообще не читали ничего, кроме коротких смсок, написанных малолетками. Поэты, блин…», — посетовал свердловский бард. Ранее продюсер Иосиф Пригожин посоветовал россиянам радоваться новогодним «голубым огонькам». Шоумен объяснил, что передачи могли быть отменены из-за специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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