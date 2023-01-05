Московская Снегурочка поделилась трогательной историей с новогодней ночи

Московская Снегурочка назвала самые необычные новогодние заказы

05 января 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Снегурочка рассказала самых интересных новогодних заказах Фото: Илья Московец © URA.RU Девушка-аниматор из Москвы Олеся Кико, которая исполняет роль Снегурочки на праздниках уже несколько лет, рассказала о самых необычных заказах. По словам артистки, бывают очень трогательные истории, например, рассказать домочадцам о скором прибавлении в семействе. «Однажды мы с Дедом Морозом ехали поздравлять одну семью. В дверях нас встретила мама и попросила во время поздравления достать из мешка карточку с УЗИ, чтобы все домочадцы узнали о беременности в канун Нового года. На тот момент в семье уже было четверо детей: три девочки и один мальчик. Оказалось, что будет еще одна сестричка», — рассказала Кико изданию «Мослента». Также она рассказала про постоянного клиента, который каждый год заказывает поздравление от Снегурочки по телефону для своей возлюбленной. Несколько лет подряд Кико поздравляла девочку с ДЦП и подарила ей прозрачный камешек — льдинку, чтобы загадывать желания, когда становится грустно. «Очень она запала нам в душу! Маленький, беспомощный человечек, но при этом очень умный и внимательный», — рассказала московская Снегурочка. Психолог Кристина Кудрявцева дала россиянам совет, как рассказать детям правду про Снегурочку и Деда Мороза, передают «Дни.ру». Такой разговор должен состояться, когда ребенку исполняется 6-8 лет, и он начинает самостоятельно догадываться, как все устроено. Разговор должен быть спокойным и позитивным, чтобы ребенок не испугался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девушка-аниматор из Москвы Олеся Кико, которая исполняет роль Снегурочки на праздниках уже несколько лет, рассказала о самых необычных заказах. По словам артистки, бывают очень трогательные истории, например, рассказать домочадцам о скором прибавлении в семействе. «Однажды мы с Дедом Морозом ехали поздравлять одну семью. В дверях нас встретила мама и попросила во время поздравления достать из мешка карточку с УЗИ, чтобы все домочадцы узнали о беременности в канун Нового года. На тот момент в семье уже было четверо детей: три девочки и один мальчик. Оказалось, что будет еще одна сестричка», — рассказала Кико изданию «Мослента». Также она рассказала про постоянного клиента, который каждый год заказывает поздравление от Снегурочки по телефону для своей возлюбленной. Несколько лет подряд Кико поздравляла девочку с ДЦП и подарила ей прозрачный камешек — льдинку, чтобы загадывать желания, когда становится грустно. «Очень она запала нам в душу! Маленький, беспомощный человечек, но при этом очень умный и внимательный», — рассказала московская Снегурочка. Психолог Кристина Кудрявцева дала россиянам совет, как рассказать детям правду про Снегурочку и Деда Мороза, передают «Дни.ру». Такой разговор должен состояться, когда ребенку исполняется 6-8 лет, и он начинает самостоятельно догадываться, как все устроено. Разговор должен быть спокойным и позитивным, чтобы ребенок не испугался.