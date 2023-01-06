Российские военные уничтожили три группы диверсантов на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, были поражены две штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР).
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате боевой работы российской армии на краснолиманском направлении ВСУ потеряли 150 человек личного состава. Российские военные нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам.
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На краснолиманском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, были поражены две штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Ранее в Минобороны сообщали, что в результате боевой работы российской армии на краснолиманском направлении ВСУ потеряли 150 человек личного состава. Российские военные нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам.