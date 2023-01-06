Российские военные уничтожили три группы диверсантов на краснолиманском направлении 06 января 2023 в 16:42 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ рассказали о достижениях российской армии на краснолиманском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На краснолиманском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, были поражены две штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Ранее в Минобороны сообщали, что в результате боевой работы российской армии на краснолиманском направлении ВСУ потеряли 150 человек личного состава. Российские военные нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам. На краснолиманском направлении российская армия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, были поражены две штурмовые группы ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Ранее в Минобороны сообщали, что в результате боевой работы российской армии на краснолиманском направлении ВСУ потеряли 150 человек личного состава. Российские военные нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям