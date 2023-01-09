Спасатели раскрыли детали срочной эвакуации из колледжа Екатеринбурга. Видео

Из екатеринбургского колледжа, где начался пожар, эвакуировали 100 человек

10 января 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Спасатели разворачивали на месте оперативный штаб Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Из Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89 в Екатеринбурге, где начался пожар, эвакуировали 100 человек, после чего огонь ликвидировали за полчаса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что огонь ликвидирован в 10:56. В ГУ МЧС отметили, что на место выезжали 45 спасателей на 14 специальных машинах. Пожарные выяснили, что очаг находится в подвале на 10 квадратных метрах. На месте разворачивали оперативный штаб. Студентов отправили домой. Информация о пожаре появилась утром 10 января. Очевидцы сообщали, что на первом этаже был виден дым, а студенты и преподаватели срочно покинули колледж.

Из Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89 в Екатеринбурге, где начался пожар, эвакуировали 100 человек, после чего огонь ликвидировали за полчаса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там отметили, что огонь ликвидирован в 10:56. В ГУ МЧС отметили, что на место выезжали 45 спасателей на 14 специальных машинах. Пожарные выяснили, что очаг находится в подвале на 10 квадратных метрах. На месте разворачивали оперативный штаб. Студентов отправили домой. Информация о пожаре появилась утром 10 января. Очевидцы сообщали, что на первом этаже был виден дым, а студенты и преподаватели срочно покинули колледж.