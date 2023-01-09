В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре.
Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении.
Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
Десятки свердловских домов остались без газа
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре. Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку.