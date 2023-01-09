09 января 2023

В свердловском городе из-за аварии десятки жилых домов остались без газа. Фото

В Невьянске в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, газ, труба, газовая труба, монтаж, монтаж газопровода
Из-за повреждения газопровода 128 свердловчан остались без газа Фото:

В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре.

Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Десятки свердловских домов остались без газа
Фото:

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В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре. Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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