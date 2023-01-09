В свердловском городе из-за аварии десятки жилых домов остались без газа. Фото

В Невьянске в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах

10 января 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Из-за повреждения газопровода 128 свердловчан остались без газа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре. Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку. Десятки свердловских домов остались без газа Фото: прокуратура Свердловской области

В Невьянском городском округе поселка Ребристый (Свердловская область) в результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления. В результате аварии прекращена подача газа в 28 жилых домах, в которых проживают 128 человек», — рассказали в прокуратуре. Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий. «Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в Карпинске многоквартирные дома, школа и интернат остались без отопления. По факту инцидента прокуратура начала проверку.