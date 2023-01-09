Супружеская чета пенсионеров из Златоуста могла погибнуть от отравления этиловым спиртом

Семья пенсионеров из Златоуста (Челябинская область), которая с начала праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, у умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта.
«При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.
Супружескую пару нашли мертвой в своей квартире 10 января. С начала года они перестали выходить на связь. Родственники пенсионеров вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.
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