Супружеская чета пенсионеров из Златоуста могла погибнуть от отравления этиловым спиртом

10 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья пенсионеров из Златоуста (Челябинская область), которая с начала праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, у умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта. «При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Супружескую пару нашли мертвой в своей квартире 10 января. С начала года они перестали выходить на связь. Родственники пенсионеров вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.

Семья пенсионеров из Златоуста (Челябинская область), которая с начала праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, у умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта. «При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Супружескую пару нашли мертвой в своей квартире 10 января. С начала года они перестали выходить на связь. Родственники пенсионеров вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.