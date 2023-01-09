09 января 2023

Супружеская чета пенсионеров из Златоуста могла погибнуть от отравления этиловым спиртом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото:

Семья пенсионеров из Златоуста (Челябинская область), которая с начала праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, у умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта.

«При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Супружескую пару нашли мертвой в своей квартире 10 января. С начала года они перестали выходить на связь. Родственники пенсионеров вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.

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Семья пенсионеров из Златоуста (Челябинская область), которая с начала праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, у умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта. «При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, в крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение. Супружескую пару нашли мертвой в своей квартире 10 января. С начала года они перестали выходить на связь. Родственники пенсионеров вызвали спасателей, которые вскрыли дверь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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