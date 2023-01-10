Генпрокуратура отказалась считать сборник хадисов Сахиха Аль-Бухари экстремистским

Генеральная прокуратура РФ проверила канонический текст книги Сахих аль-Бухари «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада…». По результатам проверки Генпрокуратура отказалась считать сборник экстремистским материалом. Об этом сообщается на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
«Ваше обращение о разъяснении решения Лаишевского районного суда Республики Татарстан о признании экстремистским материалом перевода с арабского языка А. Нирши книги Сахих аль-Бухари (краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника», составитель — имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд ал-Латиф аз-Зубайди,… рассмотрено. Канонический текст книги Сахих аль-Бухари экстремистским материалом не является», — приводит ответ Генпрокуратуры сайт КЦМСК.
Однако в надзорном ведомстве отметили, что перевод с арабского языка А. Нирши (признан экстремистским) имеет серьезные искажения в пользу салафитских представлений об исламе. Это было установлено в результате дополнительных исследований перевода.
Ранее группа депутатов Госдумы РФ попросила Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить законность решения о внесении в реестр экстремистских материалов сборника хадисов «Сахиха аль-Бухари» в переводе Абдулла Нирша. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что эта новость возмутила всех мусульман России.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Генеральная прокуратура РФ проверила канонический текст книги Сахих аль-Бухари «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада…». По результатам проверки Генпрокуратура отказалась считать сборник экстремистским материалом. Об этом сообщается на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа. «Ваше обращение о разъяснении решения Лаишевского районного суда Республики Татарстан о признании экстремистским материалом перевода с арабского языка А. Нирши книги Сахих аль-Бухари (краткое изложение) «Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника», составитель — имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд ал-Латиф аз-Зубайди,… рассмотрено. Канонический текст книги Сахих аль-Бухари экстремистским материалом не является», — приводит ответ Генпрокуратуры сайт КЦМСК. Однако в надзорном ведомстве отметили, что перевод с арабского языка А. Нирши (признан экстремистским) имеет серьезные искажения в пользу салафитских представлений об исламе. Это было установлено в результате дополнительных исследований перевода. Ранее группа депутатов Госдумы РФ попросила Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить законность решения о внесении в реестр экстремистских материалов сборника хадисов «Сахиха аль-Бухари» в переводе Абдулла Нирша. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что эта новость возмутила всех мусульман России.