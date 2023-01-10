Мэрия Мегиона отчиталась о подаче тепла во все микрорайоны города после коммунального ЧП

11 января 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

В администрации Мегиона отчитались о подаче тепла во все микрорайоны города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе (ХМАО) после коммунальной аварии, из-за которой часть жителей осталась без отопления в 40-градусный мороз, тепло подается во все микрорайоны города. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По данным муниципального штаба, в начале первого ночи теплоноситель был подан во все микрорайоны, включая девятый. В него теплоноситель был подан последним. Котельная запущена», — рассказали в администрации. В комментариях жители сообщают, что тепло есть не во всех домах. Представители мэрии отметили, что система заполняется, отопление должно появиться в ближайшее время. Городской штаб продолжает работу. Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.

В Мегионе (ХМАО) после коммунальной аварии, из-за которой часть жителей осталась без отопления в 40-градусный мороз, тепло подается во все микрорайоны города. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По данным муниципального штаба, в начале первого ночи теплоноситель был подан во все микрорайоны, включая девятый. В него теплоноситель был подан последним. Котельная запущена», — рассказали в администрации. В комментариях жители сообщают, что тепло есть не во всех домах. Представители мэрии отметили, что система заполняется, отопление должно появиться в ближайшее время. Городской штаб продолжает работу. Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.