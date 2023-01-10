10 января 2023

Мэрия Мегиона отчиталась о подаче тепла во все микрорайоны города после коммунального ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, дым, трубы, котельная, экология
В администрации Мегиона отчитались о подаче тепла во все микрорайоны города Фото:

В Мегионе (ХМАО) после коммунальной аварии, из-за которой часть жителей осталась без отопления в 40-градусный мороз, тепло подается во все микрорайоны города. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По данным муниципального штаба, в начале первого ночи теплоноситель был подан во все микрорайоны, включая девятый. В него теплоноситель был подан последним. Котельная запущена», — рассказали в администрации.

В комментариях жители сообщают, что тепло есть не во всех домах. Представители мэрии отметили, что система заполняется, отопление должно появиться в ближайшее время. Городской штаб продолжает работу.

Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.

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В Мегионе (ХМАО) после коммунальной аварии, из-за которой часть жителей осталась без отопления в 40-градусный мороз, тепло подается во все микрорайоны города. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По данным муниципального штаба, в начале первого ночи теплоноситель был подан во все микрорайоны, включая девятый. В него теплоноситель был подан последним. Котельная запущена», — рассказали в администрации. В комментариях жители сообщают, что тепло есть не во всех домах. Представители мэрии отметили, что система заполняется, отопление должно появиться в ближайшее время. Городской штаб продолжает работу. Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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