Мэрия Мегиона отчиталась о подаче тепла во все микрорайоны города после коммунального ЧП

В Мегионе (ХМАО) после коммунальной аварии, из-за которой часть жителей осталась без отопления в 40-градусный мороз, тепло подается во все микрорайоны города. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«По данным муниципального штаба, в начале первого ночи теплоноситель был подан во все микрорайоны, включая девятый. В него теплоноситель был подан последним. Котельная запущена», — рассказали в администрации.
В комментариях жители сообщают, что тепло есть не во всех домах. Представители мэрии отметили, что система заполняется, отопление должно появиться в ближайшее время. Городской штаб продолжает работу.
Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.
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