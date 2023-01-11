«Дом драконов», Спилберг и Зендая взяли награды на «Золотом глобусе»: главное с церемонии

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Премия «Золотой глобус» вручается за достижения в области кинематографа и телевидения Фото:

В США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В этом году лучшим драматическим сериалом стал «Дом драконов», а лучшей сериальной актрисой — Зендая. Лучшим фильмом был признан «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга. URA.RU приводит основных победителей премии в 2023 году.

«„Дом дракона“ получил „Золотой глобус“ как лучший драматический телесериал. Награду принял исполнительный продюсер Мигель Сапочник», — приводит результаты NBC News. Также трансляция церемонии велась на телеканале NBC.

  • Лучший драматический фильм — «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга. Сам Спилберг также стал лучшим режиссером.
  • Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». Помимо лучшего мультфильма, картина была номинирована в двух других номинациях — лучшая музыка и лучшая песня.
  • Лучшим драматическим актером стал Остин Батлер. Он был номинирован за фильм «Элвис».
  • Лучшей драматической актрисой стала Кейт Бланшетт («Тар»). А лучшей актрисой драматического сериала — Зендая («Эйфория»).
  • Кроме того, награду получил и актер Колин Фаррелл за фильм «Банши Инишерина». Он был отмечен за лучшую мужскую роль в комедии.

В 2022 году лучшим фильмом по версии «Золотого глобуса» стал вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях, пишет «Национальная служба новостей». Также в прошлом году сериал «Тед Лассо» стал победителем сразу в четырех категориях, напоминает телеканал 360.

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В США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В этом году лучшим драматическим сериалом стал «Дом драконов», а лучшей сериальной актрисой — Зендая. Лучшим фильмом был признан «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга. URA.RU приводит основных победителей премии в 2023 году. «„Дом дракона“ получил „Золотой глобус“ как лучший драматический телесериал. Награду принял исполнительный продюсер Мигель Сапочник», — приводит результаты NBC News. Также трансляция церемонии велась на телеканале NBC. В 2022 году лучшим фильмом по версии «Золотого глобуса» стал вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст в главных ролях, пишет «Национальная служба новостей». Также в прошлом году сериал «Тед Лассо» стал победителем сразу в четырех категориях, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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