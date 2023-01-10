В Мегионе открыли пункт временного размещения для замерзающих от последствий коммунального ЧП

11 января 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Во Дворце искусств Мегиона открыли пункт временного размещения Фото: Эльдар Булатов © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) организовали пункт временного размещения для горожан, в квартиры которых после остановки котельной «Южная» не вернулось тепло. Информация об открытии ПВР во Дворце Искусств на Заречной, 8 опубликована в официальной группе мэрии города в соцсети «Вконтакте». «По информации директора МКУ „Управление гражданской защиты населения“ Юрия Бирюкова, обратившимся в Единую дежурно-диспетчерскую службу по поводу отсутствия тепла в квартирах горожанам, предлагается кратковременно переместиться в пункт временного размещения. Пункт находится в городском Дворце искусств на улице Заречной, 8», — указано в сообщении. По данным пресс-службы мэрии Мегиона, пока никто из жителей не воспользовался возможностью переждать коммунальное ЧП в пункте временного размещения. В нем созданы все условия для временного пребывания, «установлены кровати с постельными принадлежностями, обеспечен питьевой режим». Сейчас котельная работает в штатном режиме, но жители некоторых домов из-за завоздушенности отопительной системы продолжают жаловаться на холод. В управляющих компаниях работают над устранением проблемы. Ранее URA.RU писало о возобновлении подачи тепла во все микрорайоны Мегиона. Об этом отчитались в мэрии города ночью 11 января.

Власти Мегиона (ХМАО) организовали пункт временного размещения для горожан, в квартиры которых после остановки котельной «Южная» не вернулось тепло. Информация об открытии ПВР во Дворце Искусств на Заречной, 8 опубликована в официальной группе мэрии города в соцсети «Вконтакте». «По информации директора МКУ „Управление гражданской защиты населения“ Юрия Бирюкова, обратившимся в Единую дежурно-диспетчерскую службу по поводу отсутствия тепла в квартирах горожанам, предлагается кратковременно переместиться в пункт временного размещения. Пункт находится в городском Дворце искусств на улице Заречной, 8», — указано в сообщении. По данным пресс-службы мэрии Мегиона, пока никто из жителей не воспользовался возможностью переждать коммунальное ЧП в пункте временного размещения. В нем созданы все условия для временного пребывания, «установлены кровати с постельными принадлежностями, обеспечен питьевой режим». Сейчас котельная работает в штатном режиме, но жители некоторых домов из-за завоздушенности отопительной системы продолжают жаловаться на холод. В управляющих компаниях работают над устранением проблемы. Ранее URA.RU писало о возобновлении подачи тепла во все микрорайоны Мегиона. Об этом отчитались в мэрии города ночью 11 января.