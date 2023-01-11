Власти решили помочь пермским школьникам побороть стресс во время ЕГЭ

Минобразования дало советы пермским школьникам, как побороть стресс во время ЕГЭ

12 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Рекомендации, подготовленные минобразования, должны помочь учащимся и педагогам справиться с подготовкой и сдачей ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правильная осанка и правильный психологический настрой помогут пермским школьникам справиться со сдачей единого госэкзамена. Психологические рекомендации для старшеклассников, их родителей и педагогов при подготовке к ЕГЭ подготовило министерство образования и науки Прикамья. В материалах, представленных на сайте ведомства, также подробно описано, как ученикам побороть острый стресс. «В острой стрессовой ситуации лучшим первоначальным приемом является осознание своего стрессового состояния, мысленное взятие „паузы“. Не следует принимать никаких решений. Сосчитайте до десяти и только потом вернитесь к ситуации. Следите за дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите дыхание. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения», — поясняется в рекомендациях. При подготовке к госэкзаменам минобразования советует школьникам чаще бывать на свежем воздухе, каждые 2-3 часа делать перерыв между занятиями, соблюдать режим сна и правильно питаться. Учителям рекомендовано объяснять учащимся, что такое единый госэкзамен «репетировать» ЕГЭ, чтобы школьники имели о нем представление. Также педагогам следует обращать внимание подопечных на их сильные стороны, поддерживать при неудачах, а накануне сдачи ЕГЭ советовать ученикам «стараться не думать о плохом». В ведомстве обращают внимание родителей, что перед экзаменами подросток получает очень сильное психологическое давление: рассказы учителя, статьи в журналах и телесюжеты действуют на школьника устрашающе. В связи с этим, родителям рекомендовано «нейтрализовать источник негатива». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правильная осанка и правильный психологический настрой помогут пермским школьникам справиться со сдачей единого госэкзамена. Психологические рекомендации для старшеклассников, их родителей и педагогов при подготовке к ЕГЭ подготовило министерство образования и науки Прикамья. В материалах, представленных на сайте ведомства, также подробно описано, как ученикам побороть острый стресс. «В острой стрессовой ситуации лучшим первоначальным приемом является осознание своего стрессового состояния, мысленное взятие „паузы“. Не следует принимать никаких решений. Сосчитайте до десяти и только потом вернитесь к ситуации. Следите за дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите дыхание. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения», — поясняется в рекомендациях. При подготовке к госэкзаменам минобразования советует школьникам чаще бывать на свежем воздухе, каждые 2-3 часа делать перерыв между занятиями, соблюдать режим сна и правильно питаться. Учителям рекомендовано объяснять учащимся, что такое единый госэкзамен «репетировать» ЕГЭ, чтобы школьники имели о нем представление. Также педагогам следует обращать внимание подопечных на их сильные стороны, поддерживать при неудачах, а накануне сдачи ЕГЭ советовать ученикам «стараться не думать о плохом». В ведомстве обращают внимание родителей, что перед экзаменами подросток получает очень сильное психологическое давление: рассказы учителя, статьи в журналах и телесюжеты действуют на школьника устрашающе. В связи с этим, родителям рекомендовано «нейтрализовать источник негатива».