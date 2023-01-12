В Челябинске банкротят фирму, из-за которой задержали главу ОПФР

Эта уже третья попытка кредиторов отомстить за арест Виктора Чернобровина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Арбитражный суд Челябинска поступило заявление в адрес компании «Аквилон», которая стала причиной задержания ряда сотрудников регионального ПФР, включая главу отделения Виктора Чернобровина. Согласно базе данных арбитражного суда, кредиторы пытаются признать компанию несостоятельной.

«Кредитная организация ПАО „Банк Уралсиб“ подала заявление о признании ЧОО „Аквилон“ банкротом. В адрес компании подано заявление с исковыми требованиями размером в 6,5 млн рублей», — говорится в базе данных суда.

Согласно базе данных «СБИС», это уже третья попытка «Уралсиб» обанкротить охранную компанию. Последняя попытка провалилась из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, который был введен в ответ на западные санкции.

«Аквалон» фигурирует в уголовном деле о взятках в челябинском ПФР. Компания с регулярностью выигрывала тендеры на охрану зданий реготделения ПФР. В июле 2021 года заместителя управляющего ОПФР Александра Орехова задержали при получении взятки в 3 млн рублей от владельца «Аквилона». Он дал показания на начальника АХЧ Рудольфа Зайцева и управляющего ОПФР Виктора Чернобровина. Главу челябинского ПФР задержали 22 июля 2021 года. Ему инкриминировали получение взятки на сумму свыше 26 млн рублей. Также во взятку вошел катер «Ямаха».

В начале октября 2022 года суд признал Орехова виновным в получении крупной взятки и назначил наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей. В конце декабря 2022 года начался судебный процесс по уголовному делу Чернобровина и его бывшего подчиненного Зайцева.