Санкции спасли фирму, сломавшую карьеру главы челябинского ОПФР

Отомстить за арест Виктора Чернобровина не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Челябинской области не смогли обанкротить частную охранную организацию «Аквилон», ставшую причиной целого ряда уголовных дел в региональном отделении ПФР и ареста его главы Виктора Чернобровина. Суд отклонил иск о признании фирмы несостоятельной из-за моратория, введенного в ответ на санкции Запада.

«Постановлением правительства РФ от 28 марта введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юрлиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Постановление вступило в силу 1 апреля и действует в течение 6 месяцев», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из текста документа, выступившему истцом банку «Уралсиб» вернут заявление. Подать аналогичное заявление о банкротстве охранной компании можно будет, когда правительство отменит свое решение.

«Аквилон» с 2017 года регулярно побеждал в тендерах на охрану зданий областного отделения ПФР. В июле 2021 года заместителя управляющего ОПФР Александра Орехова задержали при получении взятки в 3 млн рублей от владельца «Аквилона». Орехов дал показания на начальника АХЧ Рудольфа Зайцева и управляющего ОПФР Виктора Чернобровина. Чернобровина задержали 22 июля по обвинению в получении взяток на сумму более чем в 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более полумиллиона рублей. Сейчас все фигуранты находятся под домашним арестом.

Прошлой осенью ОПФР расторгло контракт с «Аквилоном». Компания оспорила это решение в областном арбитраже. А 1 апреля 2022 года в тот же суд поступило заявление ПАО «Уралсиб» о признании охранной фирмы банкротом — сумма требований к ней составила около 3,2 млн рублей.

Санкции против РФ, введенные после начала спецоперации на Украине, призваны были обрушить экономику страны. В ответ, по указанию президента Владимира Путина, в РФ разработали несколько пакетов антикризисных мер. Премьер Михаил Мишустин ввел полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам