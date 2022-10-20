Уголовное дело главы челябинского ПФР ушло к прокурору

После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

СУ СКР по Челябинской области закончил следственные мероприятия по делу главы регионального ПФР Виктора Чернобровина и начальника административно-хозяйственной части отделения Рудольфа Зайцева, обвиняемых в получении взяток в крупном размере. Дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с августа 2019 года по июль 2021 год обвиняемые совместно получили взятку в сумме около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий. Материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения переданы прокурору», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, сначала Чернобровин получал взятки на сумму в 3,4 млн рублей от директора ООО ЧОП «Виконт-II» Николая Овсянникова. Потом, когда Овсянников умер, деньги ему стал платить директор ООО ЧОО «Аквилон» Михаил Васильев. Одной из взяток стал прогулочный катер марки «Yamaha LX 2000», стоимостью в 600 тысяч рублей.

Своей вины Чернобровин и Зайцев не признают. В деле также фигурирует заместитель Чернобровина Александр Орехов. На имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, недвижимость, автомобили, часы, музыкальные инструменты, ружья наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Орехову. Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии. Чернобровин и Зайцев продолжают находиться под домашним арестом.