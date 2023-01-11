11 января 2023

Пермякам объяснили, почему растут цены на смартфоны

Сотовые операторы: цены на мобильные телефоны растут из-за разницы валютных курсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск движения по трамвайной ветке из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Екатеринбург, мобильник, мобильный телефон, зарядка телефона
Цены на телефоны могут меняться из-за спроса и предложения Фото:

Цены на телефоны в Перми растут из-за разницы курсов валют. Также на этом могут влиять спрос, закупочная стоимость и другие факторы. О причинах telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители провайдеров сотовой связи России.

«В пресс-службе оператора сотовой связи „МТС“, прокомментировали, что в числе возможных причин, рассматриваются колебания валютных курсов, изменения закупочной стоимости товара», — сообщает telegram-канал. В ПАО «Вымпелком» отметили, что помимо перечисленного на цену влияют спрос, предложение и конкурентная среда.

В «Мегафоне» среди причин назвали сезонные акции. Там отметили, что после Нового года цена не изменилась. Также оператор рассказал, что жители Перми стали больше покупать телефоны китайских брендов (Realme и Tecno).

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Цены на телефоны в Перми растут из-за разницы курсов валют. Также на этом могут влиять спрос, закупочная стоимость и другие факторы. О причинах telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители провайдеров сотовой связи России. «В пресс-службе оператора сотовой связи „МТС“, прокомментировали, что в числе возможных причин, рассматриваются колебания валютных курсов, изменения закупочной стоимости товара», — сообщает telegram-канал. В ПАО «Вымпелком» отметили, что помимо перечисленного на цену влияют спрос, предложение и конкурентная среда. В «Мегафоне» среди причин назвали сезонные акции. Там отметили, что после Нового года цена не изменилась. Также оператор рассказал, что жители Перми стали больше покупать телефоны китайских брендов (Realme и Tecno).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...