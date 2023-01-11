Пермякам объяснили, почему растут цены на смартфоны

Цены на телефоны в Перми растут из-за разницы курсов валют. Также на этом могут влиять спрос, закупочная стоимость и другие факторы. О причинах telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители провайдеров сотовой связи России.
«В пресс-службе оператора сотовой связи „МТС“, прокомментировали, что в числе возможных причин, рассматриваются колебания валютных курсов, изменения закупочной стоимости товара», — сообщает telegram-канал. В ПАО «Вымпелком» отметили, что помимо перечисленного на цену влияют спрос, предложение и конкурентная среда.
В «Мегафоне» среди причин назвали сезонные акции. Там отметили, что после Нового года цена не изменилась. Также оператор рассказал, что жители Перми стали больше покупать телефоны китайских брендов (Realme и Tecno).
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Цены на телефоны в Перми растут из-за разницы курсов валют. Также на этом могут влиять спрос, закупочная стоимость и другие факторы. О причинах telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители провайдеров сотовой связи России. «В пресс-службе оператора сотовой связи „МТС“, прокомментировали, что в числе возможных причин, рассматриваются колебания валютных курсов, изменения закупочной стоимости товара», — сообщает telegram-канал. В ПАО «Вымпелком» отметили, что помимо перечисленного на цену влияют спрос, предложение и конкурентная среда. В «Мегафоне» среди причин назвали сезонные акции. Там отметили, что после Нового года цена не изменилась. Также оператор рассказал, что жители Перми стали больше покупать телефоны китайских брендов (Realme и Tecno).