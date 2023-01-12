В ХМАО будут корректировать развитие детей при помощи цифровых технологий В ХМАО в пилотном режиме запустили цифровой проект ранней диагностики дошкольников 13 января 2023 в 00:23 Размер текста - 17 + В ХМАО запустили цифровой проект диагностики детей Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах, сообщил директор регионального депобразования и науки Алексей Дренин. «В пилотном режиме запущена система составления полного цифрового портрета дошкольников по ключевым направлениям, среди которых интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Она позволяет родителям отследить и вовремя корректировать индивидуальный план развития ребенка и [при необходимости] подключать нужных специалистов», — цитирует Алексея Дренина ТАСС. Не имеющий аналогов в РФ, проект запущен в округе на базе 22 детских садов в каждом муниципалитете, а также пяти частных дошкольных образовательных организаций. Цель проекта — раскрыть потенциал каждого ребенка на ранних этапах развития. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО модернизируются школы для цифровых проектов. На базе школ региона реализуется федеральный проект «Точка роста». В ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах, сообщил директор регионального депобразования и науки Алексей Дренин. «В пилотном режиме запущена система составления полного цифрового портрета дошкольников по ключевым направлениям, среди которых интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Она позволяет родителям отследить и вовремя корректировать индивидуальный план развития ребенка и [при необходимости] подключать нужных специалистов», — цитирует Алексея Дренина ТАСС. Не имеющий аналогов в РФ, проект запущен в округе на базе 22 детских садов в каждом муниципалитете, а также пяти частных дошкольных образовательных организаций. Цель проекта — раскрыть потенциал каждого ребенка на ранних этапах развития. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО модернизируются школы для цифровых проектов. На базе школ региона реализуется федеральный проект «Точка роста». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям