В ХМАО будут корректировать развитие детей при помощи цифровых технологий

В ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах, сообщил директор регионального депобразования и науки Алексей Дренин.
«В пилотном режиме запущена система составления полного цифрового портрета дошкольников по ключевым направлениям, среди которых интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Она позволяет родителям отследить и вовремя корректировать индивидуальный план развития ребенка и [при необходимости] подключать нужных специалистов», — цитирует Алексея Дренина ТАСС.
Не имеющий аналогов в РФ, проект запущен в округе на базе 22 детских садов в каждом муниципалитете, а также пяти частных дошкольных образовательных организаций. Цель проекта — раскрыть потенциал каждого ребенка на ранних этапах развития.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО модернизируются школы для цифровых проектов. На базе школ региона реализуется федеральный проект «Точка роста».
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