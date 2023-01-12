12 января 2023
11 января 2023

В ХМАО будут корректировать развитие детей при помощи цифровых технологий

В ХМАО в пилотном режиме запустили цифровой проект ранней диагностики дошкольников
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запустили цифровой проект диагностики детей Фото:

В ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах, сообщил директор регионального депобразования и науки Алексей Дренин.

«В пилотном режиме запущена система составления полного цифрового портрета дошкольников по ключевым направлениям, среди которых интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Она позволяет родителям отследить и вовремя корректировать индивидуальный план развития ребенка и [при необходимости] подключать нужных специалистов», — цитирует Алексея Дренина ТАСС.

Не имеющий аналогов в РФ, проект запущен в округе на базе 22 детских садов в каждом муниципалитете, а также пяти частных дошкольных образовательных организаций. Цель проекта — раскрыть потенциал каждого ребенка на ранних этапах развития.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО модернизируются школы для цифровых проектов. На базе школ региона реализуется федеральный проект «Точка роста».

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В ХМАО запустили пилотный проект по составлению цифрового портрета ребенка. Проект поможет выявить проблемы у детей и скорректировать развитие дошкольников на ранних этапах, сообщил директор регионального депобразования и науки Алексей Дренин. «В пилотном режиме запущена система составления полного цифрового портрета дошкольников по ключевым направлениям, среди которых интеллектуальное, психоэмоциональное и физическое. Она позволяет родителям отследить и вовремя корректировать индивидуальный план развития ребенка и [при необходимости] подключать нужных специалистов», — цитирует Алексея Дренина ТАСС. Не имеющий аналогов в РФ, проект запущен в округе на базе 22 детских садов в каждом муниципалитете, а также пяти частных дошкольных образовательных организаций. Цель проекта — раскрыть потенциал каждого ребенка на ранних этапах развития. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО модернизируются школы для цифровых проектов. На базе школ региона реализуется федеральный проект «Точка роста».
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