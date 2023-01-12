На премьере второй части «Аватара» в курганском кинотеатре завис фильм

13 января 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

На премьере фильма был почти аншлаг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На премьере второй части фильма «Аватар», которая проходила в курганском кинотеатре ТЦ «Гиперсити», завис фильм. Об этом рассказал один из очевидцев. «Экран погас, затем появился стоп-кадр, по нему прокатилась полоса. Длилось все около минуты. Впервые такое вижу. В зале люди смеялись. К слову, билет стоил 500 рублей» — слова кинолюбителя цитирует telegram-канал «Курганистан». По словам присутствующих, из 126 мест остались свободными чуть больше десяти. Многие пришли уже к самому началу фильма. В зале присутствовали как дети, так и пожилые люди. Сеанс длился 3 часа 10 минут. URA.RU уже писало, что в новогодние праздники в курганских кинотеатрах начали показывать первую часть американского фильма «Аватар». Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, кинолента вышла в 2009 году и к 2023 году собрала в прокате около трех млрд долларов.

На премьере второй части фильма «Аватар», которая проходила в курганском кинотеатре ТЦ «Гиперсити», завис фильм. Об этом рассказал один из очевидцев. «Экран погас, затем появился стоп-кадр, по нему прокатилась полоса. Длилось все около минуты. Впервые такое вижу. В зале люди смеялись. К слову, билет стоил 500 рублей» — слова кинолюбителя цитирует telegram-канал «Курганистан». По словам присутствующих, из 126 мест остались свободными чуть больше десяти. Многие пришли уже к самому началу фильма. В зале присутствовали как дети, так и пожилые люди. Сеанс длился 3 часа 10 минут. URA.RU уже писало, что в новогодние праздники в курганских кинотеатрах начали показывать первую часть американского фильма «Аватар». Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, кинолента вышла в 2009 году и к 2023 году собрала в прокате около трех млрд долларов.