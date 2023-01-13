Al Jazeera: новое правительство Израиля послало важный сигнал Путину

Al Jazeera: Россия начала сближение с Израилем
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Новое правительство Израиля выстраивает дипломатические отношения с Путиным, сообщает Al Jazeera Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя Западные связи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины», — говорится в материале.

В публикации также отмечается близость Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у Ирана.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Официально Иран не докладывал о поставках оружия в Россию. Однако вопреки этому США планируют срывать поставки иранского оружия в Россию.

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Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя Западные связи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины», — говорится в материале. В публикации также отмечается близость Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у Ирана. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Официально Иран не докладывал о поставках оружия в Россию. Однако вопреки этому США планируют срывать поставки иранского оружия в Россию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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