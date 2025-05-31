Россия не позволит Украине воспользоваться возможным перемирием для перевооружения и наращивания военного потенциала, заявил американский военный аналитик Марк Слебода. По его мнению, Москва не намерена предоставлять Западу дополнительное время для поставок вооружения Киеву
«Эта игра окончена. Кремль не собирается давать Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц как собак», — отметил Слебода в эфире youtube-канала Rachel Blevins.
Эксперт также подчеркнул, что Украина, по его наблюдению, неоднократно срывала мирные инициативы России — начиная с Минских соглашений и заканчивая последними предложениями президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что украинская сторона использовала переговорные попытки для ужесточения своей позиции. По оценке аналитика, конфликт завершится на условиях России.
Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 июня в Стамбуле. Российская делегация намерена передать украинской стороне меморандум по будущему мирному договору, который включает положения о комплексном решении фундаментальных причин текущего конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде. В нее войдут помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Предыдущие переговоры между Россией и Украиной прошел 16 мая, по итогам которого стороны обсудили обмен пленными и возможное прекращение огня.
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